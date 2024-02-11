На Волыни пограничники сбили дрон из 22 кг наркотиков на 13 млн грн — видео

Злоумышленники на Волыни пытались дроном переместить два пакета из 22,5 кг гашиша на 13 млн грн. Пограничники сбили квадрокоптер и задержали контрабандистов.

Пограничники задержали контрабандистов наркотиков

Пограничники сообщают, что на окраине одного из приграничных населенных пунктов Ковельщины, они с сотрудниками СБУ сбили коптер с двумя пакетами.

Как впоследствии выяснилось, в них находилось 22,5 кг гашиша.

У трех лиц, причастных к противоправной деятельности, проведены санкционированные обыски: обнаружены беспилотники и другие вещественные доказательства.

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Правоохранители изъяли беспилотник и наркотическое средство, а также три автомобиля, которые контрабандисты использовали для совершения незаконной сделки.

При процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры трем волынянам сообщено о подозрении в совершенном по предварительному сговору незаконченном покушении на контрабанду особо опасного наркотического средства в особо крупном размере (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 3). Украины).

Суд избрал всем трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.