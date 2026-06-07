Наближається повне сонячне затемнення — де дивитися онлайн-трансляцію

Уже 12 серпня відбудеться одна з найочікуваніших космічних подій 2026 року — повне сонячне затемнення. Європейське космічне агентство (ЄКА) обіцяє, що це вражаюче небесне видовище зможе побачити кожний охочий під час прямої трансляції.
Головні тези:
- Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Сонцем і Землею.
- Супутник нашої планети повністю блокує сонячне світло в деяких районах світу.
Повне сонячне затемнення 12 серпня - яким воно буде
За словами експертів, повним затемнення у реальному часі можна буде насолодитися у вузькій смузі довжиною 8300 кілометрів.
Що важливо розуміти, йдеться про ділянку території від Арктики через Північний полюс до Гренландії, Ісландії, Португалії та північної Іспанії.
Окрім того, наголошується, що в Гренландії можна буде спостерігати повну фазу затемнення понад 2 хв, а в північній Іспанії – близько 20 секунд.
Якщо ви не хочете пропустити цю космічну подію - є можливість насолодитися нею в онлайн-режимі:
Європейське космічне агентство (ЄКА) буде проводити пряму трансляцію з іспанської астрофізичної обсерваторії Хаваламбре в Теруелі.
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