Наближається повне сонячне затемнення — де дивитися онлайн-трансляцію

Уже 12 серпня відбудеться одна з найочікуваніших космічних подій 2026 року — повне сонячне затемнення. Європейське космічне агентство (ЄКА) обіцяє, що це вражаюче небесне видовище зможе побачити кожний охочий під час прямої трансляції.

Повне сонячне затемнення 12 серпня - яким воно буде

За словами експертів, повним затемнення у реальному часі можна буде насолодитися у вузькій смузі довжиною 8300 кілометрів.

Що важливо розуміти, йдеться про ділянку території від Арктики через Північний полюс до Гренландії, Ісландії, Португалії та північної Іспанії.

Окрім того, наголошується, що в Гренландії можна буде спостерігати повну фазу затемнення понад 2 хв, а в північній Іспанії – близько 20 секунд.

У цей момент небо потемніє, а Сонце повністю сховається. Головне, щоб у цей день збереглася сприятлива погода для спостереження. Тим часом часткове сонячне затемнення, під час якого буде закрита лише частина сонячного світла, можна буде спостерігати в деяких частинах Європи, Африки та Північної Америки. Поширити

Якщо ви не хочете пропустити цю космічну подію - є можливість насолодитися нею в онлайн-режимі: