Приближается полное солнечное затмение — где смотреть онлайн-трансляцию
Категория
Наука и медицина
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Приближается полное солнечное затмение — где смотреть онлайн-трансляцию

Полное солнечное затмение 12 августа – каким оно будет
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Источник:  online.ua

Уже 12 августа состоится одно из самых ожидаемых космических событий 2026 года – полное солнечное затмение. Европейское космическое агентство (ЕКА) обещает, что это поразительное небесное зрелище сможет увидеть каждый желающий во время прямой трансляции.

Главные тезисы

  • Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей.
  • Спутник нашей планеты полностью блокирует солнечный свет в некоторых районах мира.

Полное солнечное затмение 12 августа – каким оно будет

По словам экспертов, полным затмением в реальном времени можно будет насладиться в узкой полосе протяженностью 8300 километров.

Что важно понимать, речь идет о участке территории от Арктики через Северный полюс до Гренландии, Исландии, Португалии и северной Испании.

Кроме того, указано, что в Гренландии можно будет наблюдать полную фазу затемнения более 2 мин, а в северной Испании – около 20 секунд.

В этот момент небо потемнеет, а Солнце скроется полностью. Главное, чтобы в этот день сохранилась хорошая погода для наблюдения. Между тем, частичное солнечное затмение, во время которого будет закрыта только часть солнечного света, можно будет наблюдать в некоторых частях Европы, Африки и Северной Америки.

Если вы не хотите пропустить это космическое событие – есть возможность насладиться им в онлайн-режиме.

Европейское космическое агентство (ЕКА) будет проводить прямую трансляцию из испанской астрофизической обсерватории Хаваламбре в Теруэле.

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