Приближается полное солнечное затмение — где смотреть онлайн-трансляцию

Уже 12 августа состоится одно из самых ожидаемых космических событий 2026 года – полное солнечное затмение. Европейское космическое агентство (ЕКА) обещает, что это поразительное небесное зрелище сможет увидеть каждый желающий во время прямой трансляции.
Главные тезисы
- Полное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей.
- Спутник нашей планеты полностью блокирует солнечный свет в некоторых районах мира.
Полное солнечное затмение 12 августа – каким оно будет
По словам экспертов, полным затмением в реальном времени можно будет насладиться в узкой полосе протяженностью 8300 километров.
Что важно понимать, речь идет о участке территории от Арктики через Северный полюс до Гренландии, Исландии, Португалии и северной Испании.
Кроме того, указано, что в Гренландии можно будет наблюдать полную фазу затемнения более 2 мин, а в северной Испании – около 20 секунд.
Если вы не хотите пропустить это космическое событие – есть возможность насладиться им в онлайн-режиме.
Европейское космическое агентство (ЕКА) будет проводить прямую трансляцию из испанской астрофизической обсерватории Хаваламбре в Теруэле.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-