Приближается полное солнечное затмение — где смотреть онлайн-трансляцию

Уже 12 августа состоится одно из самых ожидаемых космических событий 2026 года – полное солнечное затмение. Европейское космическое агентство (ЕКА) обещает, что это поразительное небесное зрелище сможет увидеть каждый желающий во время прямой трансляции.

Полное солнечное затмение 12 августа – каким оно будет

По словам экспертов, полным затмением в реальном времени можно будет насладиться в узкой полосе протяженностью 8300 километров.

Что важно понимать, речь идет о участке территории от Арктики через Северный полюс до Гренландии, Исландии, Португалии и северной Испании.

Кроме того, указано, что в Гренландии можно будет наблюдать полную фазу затемнения более 2 мин, а в северной Испании – около 20 секунд.

В этот момент небо потемнеет, а Солнце скроется полностью. Главное, чтобы в этот день сохранилась хорошая погода для наблюдения. Между тем, частичное солнечное затмение, во время которого будет закрыта только часть солнечного света, можно будет наблюдать в некоторых частях Европы, Африки и Северной Америки. Поделиться

Если вы не хотите пропустить это космическое событие – есть возможность насладиться им в онлайн-режиме.