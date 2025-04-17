Нацгвардійці відбили масштабний штурм армії РФ на Покровському напрямку — відео

Гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України "Червона Калина" відбили масштабний механізований штурм армії РФ на Покровському напрямку.
Головні тези:
- Нацгвардійці успішно відбили масштабний штурм армії РФ на Покровському напрямку.
- У результаті бою російська армія зазнала втрат: понад 240 осіб, 96 мотоциклів, 21 бойову броньовану машину та інше.
Нацгвардійці вщент розбили підрозділ армії РФ на Покровському напрямку
Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.
За його словами, ворог кинув у бій велику кількість техніки, зокрема бойові броньовані машини, мотоцикли та близько двох рот живої сили, внаслідок чого російська армія втратила понад 240 осіб, 96 мотоциклів, 21 бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи.
Цей бій — черговий доказ злагоджених та професійних дій наших захисників, які тримають фронт! Бійці "Червоної Калини" діють чітко й безжально до ворога, захищаючи кожен клаптик рідної землі. Дякую нашим героям за стійкість і відвагу.
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