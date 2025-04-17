Нацгвардійці відбили масштабний штурм армії РФ на Покровському напрямку — відео

Нацгвардійці вщент розбили підрозділ армії РФ на Покровському напрямку

Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександр Півненко.

Сьогодні гвардійці 14-ї бригади Національної гвардії України “Червона Калина” дали потужну відсіч масштабному механізованому штурму російських окупантів на Покровському напрямку. Поширити

За його словами, ворог кинув у бій велику кількість техніки, зокрема бойові броньовані машини, мотоцикли та близько двох рот живої сили, внаслідок чого російська армія втратила понад 240 осіб, 96 мотоциклів, 21 бойову броньовану машину, дві одиниці автомобільної техніки та дві артилерійські системи.