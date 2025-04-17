Нацгвардейцы отразили масштабный штурм армии РФ на Покровском направлении — видео

Гвардейцы 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Красная Калина" отразили масштабный механизированный штурм армии РФ на Покровском направлении.
Главные тезисы
- Нацгвардейцы 14-й бригады успешно отразили масштабный штурм российской армии на Покровском направлении.
- Российская армия понесла значительные потери - более 240 человек и много единиц военной техники.
- Это победа украинских защитников, которые смогли эффективно отразить атаку врага.
Нацгвардейцы наголову разбили подразделение армии РФ на Покровском направлении
Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.
По его словам, враг бросил в бой большое количество техники, в том числе боевые бронированные машины, мотоциклы и около двух рот живой силы, в результате чего российская армия потеряла более 240 человек, 96 мотоциклов, 21 боевую бронированную машину, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы.
Это сражение — очередное доказательство слаженных и профессиональных действий наших защитников, которые держат фронт! Бойцы "Красной Калины" действуют четко и безжалостно к врагу, защищая каждый клочок родной земли. Спасибо нашим героям за стойкость и отвагу.
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