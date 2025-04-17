Нацгвардейцы отразили масштабный штурм армии РФ на Покровском направлении — видео

Нацгвардейцы наголову разбили подразделение армии РФ на Покровском направлении

Об этом сообщил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

Сегодня гвардейцы 14-й бригады Национальной гвардии Украины "Красная Калина" дали мощный отпор масштабному механизированному штурму российских оккупантов на Покровском направлении. Поделиться

По его словам, враг бросил в бой большое количество техники, в том числе боевые бронированные машины, мотоциклы и около двух рот живой силы, в результате чего российская армия потеряла более 240 человек, 96 мотоциклов, 21 боевую бронированную машину, две единицы автомобильной техники и две артиллерийские системы.