Національне військове меморіальне кладовище України відкрили на Київщині — відео

У День памʼяті захисників України, 29 серпня, на Київщині між селами Гатне і Мархалівка відкрили Національне військове меморіальне кладовище (НВМК). Вже відбулося поховання перших пʼятьох військовослужбовців. Могили належать невідомим захисникам.
Головні тези:
- На Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище, де вже поховані перші військовослужбовці.
- Кладовище має першу чергу на 6 тисяч місць та планується будівництво другої черги.
- Мешканці села Мархалівка протестували проти відкриття кладовища через екологічні ризики підтоплення могил.
На Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище
На урочисте відкриття прибуло керівництво країни, зокрема, Володимир Зеленський. голова ВРУ Руслан Стефанчук, головком ЗСУ Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр оборони Денис Шмигаль. А також рідні військових, які планують тут поховати своїх родичів.
За словами міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, це кладовище є першою чергою із загальною кількістю місць на 6 тисяч могил. Також будується друга черга.
Наразі вже є 360 колумбарних місць, передбачених для урн із прахом. Будуть додаватися ще на інших етапах. Тут поховання держава бере повністю своїм коштом. І доглядати за могилами теж буде обовʼязком держави. Відсьогодні родичі можуть вже розпочинати оформлення документів на поховання тут — у цьому місці.
Доїхати до кладовища можна буде спеціальним автобусом, який щодня в непарні години виїжджатиме з Теремків, та в парні — з Гатного. В автобусі також буде екскурсовод, який розповідатиме людям про історію меморіального комплексу, а також загалом історію України.
Під час відкриття військового меморіального кладовища міністерці Калмиковій також поставили питання, чи законно та безпечно будувати було це кладовище саме в цьому місці, на що урядовиця відповіла:
У селі Мархалівка Київської області місцеві жителі вийшли на протест проти відкриття Національного військового меморіального кладовища, повідомила організація Support Markhalivka.
Військові та активісти неодноразово наголошували, що поховання у вибраному місці, між селами Гатне та Мархалівка на Київщині, загрожує екологічною катастрофою. Земельна ділянка має проблему з високими ґрунтовими водами. Могили будуть підтоплюватися, а це несе загрозу для 12 сіл Київщини.
