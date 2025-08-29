Національне військове меморіальне кладовище України відкрили на Київщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Національне військове меморіальне кладовище України відкрили на Київщині — відео

кладовище
Джерело:  Суспільне

У День памʼяті захисників України, 29 серпня, на Київщині між селами Гатне і Мархалівка відкрили Національне військове меморіальне кладовище (НВМК). Вже відбулося поховання перших пʼятьох військовослужбовців. Могили належать невідомим захисникам.

Головні тези:

  • На Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище, де вже поховані перші військовослужбовці.
  • Кладовище має першу чергу на 6 тисяч місць та планується будівництво другої черги.
  • Мешканці села Мархалівка протестували проти відкриття кладовища через екологічні ризики підтоплення могил.

На Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище

На урочисте відкриття прибуло керівництво країни, зокрема, Володимир Зеленський. голова ВРУ Руслан Стефанчук, головком ЗСУ Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та міністр оборони Денис Шмигаль. А також рідні військових, які планують тут поховати своїх родичів.

Рік зберігання в Київському крематорії, а далі урна з прахом стоїть у мене вдома в очікуванні цієї події. Дуже багато в нашій спільноті родин, які не мають тіл і з Маріуполя, вони їх, можливо, ніколи не отримають. І тут мусить бути місце для рідних, аби прийти і вшанувати, — каже мати бійця полку "Азов" Віра Литвиненко.

За словами міністерки у справах ветеранів Наталії Калмикової, це кладовище є першою чергою із загальною кількістю місць на 6 тисяч могил. Також будується друга черга.

Наразі вже є 360 колумбарних місць, передбачених для урн із прахом. Будуть додаватися ще на інших етапах. Тут поховання держава бере повністю своїм коштом. І доглядати за могилами теж буде обовʼязком держави. Відсьогодні родичі можуть вже розпочинати оформлення документів на поховання тут — у цьому місці.

Доїхати до кладовища можна буде спеціальним автобусом, який щодня в непарні години виїжджатиме з Теремків, та в парні — з Гатного. В автобусі також буде екскурсовод, який розповідатиме людям про історію меморіального комплексу, а також загалом історію України.

Поховання на НВМК

Під час відкриття військового меморіального кладовища міністерці Калмиковій також поставили питання, чи законно та безпечно будувати було це кладовище саме в цьому місці, на що урядовиця відповіла:

Тут, як і по всій країні є ґрунтові води, це нормально. Аби не було ніяких запитань, під усіма доріжками тут прокладена дренажна система. Всі ці доріжки на глибині залягання від 2,5 метрів до 3 метрів, які працюють. І якщо зараз ви підете заглянете в могилу, вона абсолютно суха.

У селі Мархалівка Київської області місцеві жителі вийшли на протест проти відкриття Національного військового меморіального кладовища, повідомила організація Support Markhalivka.

Військові та активісти неодноразово наголошували, що поховання у вибраному місці, між селами Гатне та Мархалівка на Київщині, загрожує екологічною катастрофою. Земельна ділянка має проблему з високими ґрунтовими водами. Могили будуть підтоплюватися, а це несе загрозу для 12 сіл Київщини.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кличко пропонує створити у Києві кладовище для почесних поховань українських військових
Кличко пропонує створити у Києві кладовище для почесних поховань українських військових
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський анонсував загальнонаціональну акцію у День захисників та захисниць України
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський звернувся до народу в День пам’яті захисників і захисниць України
Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до українців 29 серпня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?