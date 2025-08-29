Национальное военное мемориальное кладбище Украины открыли в Киевской области — видео

В День памяти защитников Украины, 29 августа, в Киевской области между селами Гатное и Мархаловка открыли Национальное военное мемориальное кладбище (НВМК). Уже состоялись захоронения первых пяти военнослужащих. Могилы принадлежат неизвестным защитникам.

В Киевской области открыли Национальное военное мемориальное кладбище

На торжественное открытие прибыло руководство страны, в частности Владимир Зеленский. глава ВРУ Руслан Стефанчук, главком ВСУ Александр Сырский, министр внутренних дел Игорь Клименко и министр обороны Денис Шмигаль. А также родные военных, которые планируют похоронить своих родственников.

Год хранения в Киевском крематории, а дальше урна с прахом стоит у меня дома в ожидании этого события. Очень многое в нашем сообществе семей, не имеющих тел и из Мариуполя, они их, возможно, никогда не получат. И здесь должно быть место для родных, чтобы прийти и почтить, — говорит бойца полка "Азов" Вера Литвиненко. Поделиться

По словам министерши по делам ветеранов Натальи Калмыковой, это кладбище является первой очередью с общим количеством мест на 6 тысяч могил. Также строится вторая очередь.

Сейчас уже 360 колумбарных мест, предусмотренных для урн с прахом. Будут прибавляться еще на других этапах. Здесь захоронение государство берет полностью за свой счет. И ухаживать за могилами тоже будет обязанностью государства. С сегодняшнего дня родственники могут уже приступать к оформлению документов на погребение здесь — в этом месте.

Доехать до кладбища можно будет специальным автобусом, который ежедневно в нечетные часы будет выезжать из Теремков, и в парне — из Гатного. В автобусе также будет экскурсовод, который будет рассказывать людям об истории мемориального комплекса, а также историю Украины.

Погребение на НВМК

Во время открытия военного мемориального кладбища министерке Калмыковой также задали вопрос, законно ли безопасно строить это кладбище именно в этом месте, на что чиновник ответила:

Здесь, как и по всей стране, есть грунтовые воды, это нормально. Чтобы не было вопросов, под всеми дорожками здесь проложена дренажная система. Все эти дорожки на глубине залегания от 2,5 до 3 метров, которые работают. И если сейчас вы отправитесь заглянете в могилу, она совершенно сухая. Поделиться

В селе Мархаловка в Киевской области местные жители вышли на протест против открытия Национального военного мемориального кладбища, сообщила организация Support Markhalivka.