Нацполіція проводить понад 150 обшуків у межах спецоперації щодо схем ухилення від мобілізації

13 серпня оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції проводять понад 150 одночасних обшуків у межах спецоперації з перекриття каналів переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Нацполіція проводить понад 150 обшуків щодо схем ухилення від мобілізації

Йдеться про організаторів та учасників груп, які допомагають чоловікам перетнути кордон в обхід офіційних пунктів пропуску, через систему "Шлях" та виготовлення медичних документів.

За наявними даними, вартість таких "послуг" сягала 25 тис дол.

Заходи тривають за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Як уточнили в ДСР, слідчі дії відбуваються в столиці та Київській області, Чернігові, Черкасах, Житомирі, на Закарпатті, у Вінниці, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Дніпрі, Миколаєві, Кіровоградській області та охоплять ще й інші регіони.

Подробиці спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.