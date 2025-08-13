Нацполиция проводит более 150 обысков в рамках спецоперации насчет схем уклонения от мобилизации

13 августа оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.
Главные тезисы
- Нацполиция проводит более 150 обысков в рамках спецоперации по уклонению от мобилизации.
- Операция направлена на перекрытие каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.
- Организаторы и участники групп, помогающих уклониться от мобилизации, будут привлечены к ответственности.
Нацполиция проводит более 150 обысков по схемам уклонения от мобилизации
Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска через систему "Путь" и изготовление медицинских документов.
По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" достигала 25 тыс. дол.
Меры продолжаются при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.
Как уточнили в ДСР, следственные действия происходят в столице и Киевской области, Чернигове, Черкассах, Житомире, Закарпатье, Виннице, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Днепре, Николаеве, Кировоградской области и охватят еще и другие регионы.
Подробности спецоперации правоохранители обещают обнародовать по завершении всех следственных действий.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-