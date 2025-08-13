Нацполиция проводит более 150 обысков в рамках спецоперации насчет схем уклонения от мобилизации
Категория
Украина
Дата публикации

Нацполиция проводит более 150 обысков в рамках спецоперации насчет схем уклонения от мобилизации

Нацполиция
Читати українською

13 августа оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции проводят более 150 одновременных обысков в рамках спецоперации по перекрытию каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.

Главные тезисы

  • Нацполиция проводит более 150 обысков в рамках спецоперации по уклонению от мобилизации.
  • Операция направлена на перекрытие каналов переправки мужчин призывного возраста за границу.
  • Организаторы и участники групп, помогающих уклониться от мобилизации, будут привлечены к ответственности.

Нацполиция проводит более 150 обысков по схемам уклонения от мобилизации

Речь идет об организаторах и участниках групп, которые помогают мужчинам пересечь границу в обход официальных пунктов пропуска через систему "Путь" и изготовление медицинских документов.

По имеющимся данным, стоимость таких "услуг" достигала 25 тыс. дол.

Меры продолжаются при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора.

Как уточнили в ДСР, следственные действия происходят в столице и Киевской области, Чернигове, Черкассах, Житомире, Закарпатье, Виннице, Львове, Ровно, Ивано-Франковске, Днепре, Николаеве, Кировоградской области и охватят еще и другие регионы.

Подробности спецоперации правоохранители обещают обнародовать по завершении всех следственных действий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В Днепре правоохранители ликвидировали масштабную схему "помощи" уклонистам
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Правоохранители задержали 13 организаторов схем для уклонистов на юге и в центре Украины
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГПСУ задержала 9 уклонистов от мобилизации на границе с Молдовой
ГПСУ
уклонисты

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?