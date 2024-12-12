Наймолодший в історії. 18-річний індійський шахіст Гукеш став чемпіоном світу

18-річний Індійський шахіст Гукеш Доммараджу здобув перемогу у фінальному матчі за світову корону, перегравши у вирішальній партії китайця Діна Ліженя, який володів титулом.

Гукеш став наймолодшим чемпіоном світу з шахів

Зустріч завершилася з рахунком 7,5:6,5.

До фінальної партії, що відбулася 12 грудня у Сінгапурі, шахісти підійшли з нічийним рахунком 6,5:6,5. Індієць, який грав чорними фігурами, здобув перемогу на 58-му ходу.

Призовий фонд матчу склав 2,5 млн дол.

🇮🇳 Gukesh D defeats 🇨🇳 Ding Liren in Game 14 of the FIDE World Championship Match, presented by Google and becomes the new World Champion. #DingGukesh pic.twitter.com/GgeV9UkVor — International Chess Federation (@FIDE_chess) December 12, 2024

У віці 18 років, 6 місяців і 14 днів Гукеш став наймолодшим володарем шахової корони, побивши рекорд Гаррі Каспарова, який 1985 року став чемпіоном світу у віці 22 років.

Захист звання чемпіона світу Гукеш проведе у 2026 році, зігравши з переможцем турніру претендентів.

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