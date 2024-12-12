Наймолодший в історії. 18-річний індійський шахіст Гукеш став чемпіоном світу
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Наймолодший в історії. 18-річний індійський шахіст Гукеш став чемпіоном світу

Гукеш
Джерело:  Champion

18-річний Індійський шахіст Гукеш Доммараджу здобув перемогу у фінальному матчі за світову корону, перегравши у вирішальній партії китайця Діна Ліженя, який володів титулом.

Головні тези:

  • Гукеш Доммараджу з Індії став наймолодшим чемпіоном світу з шахів у віці 18 років.
  • Індійський шахіст переміг китайського суперника з рахунком 7,5:6,5 у вирішальній партії.

Гукеш став наймолодшим чемпіоном світу з шахів

Зустріч завершилася з рахунком 7,5:6,5.

До фінальної партії, що відбулася 12 грудня у Сінгапурі, шахісти підійшли з нічийним рахунком 6,5:6,5. Індієць, який грав чорними фігурами, здобув перемогу на 58-му ходу.

Призовий фонд матчу склав 2,5 млн дол.

У віці 18 років, 6 місяців і 14 днів Гукеш став наймолодшим володарем шахової корони, побивши рекорд Гаррі Каспарова, який 1985 року став чемпіоном світу у віці 22 років.

Захист звання чемпіона світу Гукеш проведе у 2026 році, зігравши з переможцем турніру претендентів.

Що відомо про новий тріумф Анастасії Осадчук

Українка Анастасія Осадчук здобула перемогу на чемпіонаті світу з шахів серед аматорів. 

Про дивовижну перемогу шахістки повідомляє Федерація шахів України.

Кандидатка у майстри спорту Анастасія Осадчук із житомирського містечка Коростишів перемогла на чемпіонаті світу серед шахісток-аматорів з рейтингом до 1700 (швейцарка, 9 турів, 25 учасниць), що фінішував на грецькому Родосі, — йдеться в офіційному повідомленні ФШУ.

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