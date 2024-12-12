Наймолодший в історії. 18-річний індійський шахіст Гукеш став чемпіоном світу

18-річний Індійський шахіст Гукеш Доммараджу здобув перемогу у фінальному матчі за світову корону, перегравши у вирішальній партії китайця Діна Ліженя, який володів титулом.
Головні тези:
- Гукеш Доммараджу з Індії став наймолодшим чемпіоном світу з шахів у віці 18 років.
- Індійський шахіст переміг китайського суперника з рахунком 7,5:6,5 у вирішальній партії.
Гукеш став наймолодшим чемпіоном світу з шахів
Зустріч завершилася з рахунком 7,5:6,5.
До фінальної партії, що відбулася 12 грудня у Сінгапурі, шахісти підійшли з нічийним рахунком 6,5:6,5. Індієць, який грав чорними фігурами, здобув перемогу на 58-му ходу.
Призовий фонд матчу склав 2,5 млн дол.
🇮🇳 Gukesh D defeats 🇨🇳 Ding Liren in Game 14 of the FIDE World Championship Match, presented by Google and becomes the new World Champion. #DingGukesh pic.twitter.com/GgeV9UkVor— International Chess Federation (@FIDE_chess) December 12, 2024
У віці 18 років, 6 місяців і 14 днів Гукеш став наймолодшим володарем шахової корони, побивши рекорд Гаррі Каспарова, який 1985 року став чемпіоном світу у віці 22 років.
Захист звання чемпіона світу Гукеш проведе у 2026 році, зігравши з переможцем турніру претендентів.
Що відомо про новий тріумф Анастасії Осадчук
Українка Анастасія Осадчук здобула перемогу на чемпіонаті світу з шахів серед аматорів.
Про дивовижну перемогу шахістки повідомляє Федерація шахів України.
Кандидатка у майстри спорту Анастасія Осадчук із житомирського містечка Коростишів перемогла на чемпіонаті світу серед шахісток-аматорів з рейтингом до 1700 (швейцарка, 9 турів, 25 учасниць), що фінішував на грецькому Родосі, — йдеться в офіційному повідомленні ФШУ.
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