Українська шахістка Осадчук перемогла на чемпіонаті світу серед аматорів
Категорія
Спорт
Дата публікації

Українська шахістка Осадчук перемогла на чемпіонаті світу серед аматорів

Анастасія Осадчук
Джерело:  online.ua

Українка Анастасія Осадчук здобула перемогу на чемпіонаті світу з шахів серед аматорів. 

Головні тези:

  • Осадчук набрала 8 очок і впевнено здобула золоту медаль.
  •  У відкритому турнірі до 1700 українець Дмитро Ніколаєнко посів 7 місце.
  • Міжнародна шахова федерація відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки.

Що відомо про новий тріумф Анастасії Осадчук

Про вражаючу перемогу шахістки повідомляє Федерація шахів України.

Кандидат у майстри спорту Анастасія Осадчук із житомирського містечка Коростишів перемогла на чемпіонаті світу серед шахісток-аматорів з рейтингом до 1700 (швейцарка, 9 турів, 25 учасниць), що фінішував на грецькому Родосі, — йдеться в офіційному повідомленні ФШУ.

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Анастасії Осадчук вдалося набрати 8 очок і впевнено завоювати "золото". Варто також зазначити, що найближча конкурентка відстала на одне очко.

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Вітаємо чемпіонку і її тренера Павла Добрінецького! — наголошує Федерація шахів України.

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Окрім того, наголошується, що у відкритому турнірі до 1700 українець Дмитро Ніколаєнко посів 7 місце.

Карлсен закликав не відновлювати російську та білоруську шахові федерації

На цьому тлі не можна не згадати про те, що норвезький гросмейстер Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Він також зазначи, що не вважає себе гідним перемоги, оскільки, мовляв, “Гаррі Каспаров зробив кращу кар’єру”.

Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно вважаю, що він більш гідний. Але я сказав би, принаймні на честь Гаррі, я впевнений, він скористався б можливістю порадити не скасовувати санкцій щодо російської та білоруської федерації, так що я теж так вчиню. Дякую! — заявив Магнус.

Що важливо розуміти, ще влітку Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки.

Більше по темі

Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Українські ветерани вибороли 79 медалей на змаганнях Повітряних сил США
Збірна України
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Україна вдруге в історії стала чемпіоном Європи у командних змаганнях зі спортивної гімнастики
Збірна України зі спортивної гімнастики
Категорія
Спорт
Дата публікації
Додати до обраного
Український вогнеборець встановив світовий рекорд на змаганнях у США
ДСНС України
Олександр Баран

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?