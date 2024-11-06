Українська шахістка Осадчук перемогла на чемпіонаті світу серед аматорів

Що відомо про новий тріумф Анастасії Осадчук

Про вражаючу перемогу шахістки повідомляє Федерація шахів України.

Кандидат у майстри спорту Анастасія Осадчук із житомирського містечка Коростишів перемогла на чемпіонаті світу серед шахісток-аматорів з рейтингом до 1700 (швейцарка, 9 турів, 25 учасниць), що фінішував на грецькому Родосі, — йдеться в офіційному повідомленні ФШУ. Поширити

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Анастасії Осадчук вдалося набрати 8 очок і впевнено завоювати "золото". Варто також зазначити, що найближча конкурентка відстала на одне очко.

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Вітаємо чемпіонку і її тренера Павла Добрінецького! — наголошує Федерація шахів України. Поширити

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Окрім того, наголошується, що у відкритому турнірі до 1700 українець Дмитро Ніколаєнко посів 7 місце.

Карлсен закликав не відновлювати російську та білоруську шахові федерації

На цьому тлі не можна не згадати про те, що норвезький гросмейстер Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.

Він також зазначи, що не вважає себе гідним перемоги, оскільки, мовляв, “Гаррі Каспаров зробив кращу кар’єру”.

Я розумію, чому я отримав цю нагороду, але я все одно вважаю, що він більш гідний. Але я сказав би, принаймні на честь Гаррі, я впевнений, він скористався б можливістю порадити не скасовувати санкцій щодо російської та білоруської федерації, так що я теж так вчиню. Дякую! — заявив Магнус. Поширити

Що важливо розуміти, ще влітку Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки.