Українська шахістка Осадчук перемогла на чемпіонаті світу серед аматорів

Українка Анастасія Осадчук здобула перемогу на чемпіонаті світу з шахів серед аматорів.
Головні тези:
- Осадчук набрала 8 очок і впевнено здобула золоту медаль.
- У відкритому турнірі до 1700 українець Дмитро Ніколаєнко посів 7 місце.
- Міжнародна шахова федерація відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки.
Що відомо про новий тріумф Анастасії Осадчук
Про вражаючу перемогу шахістки повідомляє Федерація шахів України.
Анастасії Осадчук вдалося набрати 8 очок і впевнено завоювати "золото". Варто також зазначити, що найближча конкурентка відстала на одне очко.
Окрім того, наголошується, що у відкритому турнірі до 1700 українець Дмитро Ніколаєнко посів 7 місце.
Карлсен закликав не відновлювати російську та білоруську шахові федерації
На цьому тлі не можна не згадати про те, що норвезький гросмейстер Магнус Карлсен після вручення нагороди найвидатнішому шахісту останнього сторіччя від ФІДЕ закликав не повертати росіян до міжнародних змагань.
Він також зазначи, що не вважає себе гідним перемоги, оскільки, мовляв, “Гаррі Каспаров зробив кращу кар’єру”.
Що важливо розуміти, ще влітку Міжнародна шахова федерація (ФІДЕ) відсторонила Федерацію шахів Росії від членства в організації на два роки.
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