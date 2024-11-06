Украинская шахматистка Осадчук победила на чемпионате мира среди аматоров

Украинка Анастасия Осадчук одержала победу на чемпионате мира по шахматам среди аматоров.
Главные тезисы
- Осадчук набрала 8 очков и уверенно завоевала золотую медаль.
- В открытом турнире до 1700 украинец Дмитрий Николаенко занял 7 место.
- Международная шахматная федерация отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года.
Что известно о новом триумфе Анастасии Осадчук
О победе шахматистки сообщает Федерация шахмат Украины.
Анастасии Осадчук удалось набрать 8 очков и уверенно завоевать "золото". Следует также отметить, что ближайшая конкурентка отстала на одно очко.
Кроме того, указано, что в открытом турнире до 1700 украинец Дмитрий Николаенко занял 7 место.
Карлсен призвал не восстанавливать российскую и белорусскую шахматные федерации
На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после вручения награды выдающемуся шахматисту последнего столетия от ФИДЕ призвал не возвращать россиян в международные соревнования.
Он также отметил, что не считает себя достойным победы, поскольку, мол, “Гарри Каспаров сделал лучшую карьеру”.
Что важно понимать, еще летом Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года.
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