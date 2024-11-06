Украинская шахматистка Осадчук победила на чемпионате мира среди аматоров
Категория
Спорт
Дата публикации

Украинская шахматистка Осадчук победила на чемпионате мира среди аматоров

Анастасия Осадчук
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинка Анастасия Осадчук одержала победу на чемпионате мира по шахматам среди аматоров.

Главные тезисы

  • Осадчук набрала 8 очков и уверенно завоевала золотую медаль.
  • В открытом турнире до 1700 украинец Дмитрий Николаенко занял 7 место.
  • Международная шахматная федерация отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года.

Что известно о новом триумфе Анастасии Осадчук

О победе шахматистки сообщает Федерация шахмат Украины.

Кандидат в мастера спорта Анастасия Осадчук из житомирского городка Коростышев победила на чемпионате мира среди шахматисток-аматоров с рейтингом до 1700 (швейцарка, 9 туров, 25 участниц), финишировавшего на греческом Родосе, — сказано в официальном сообщении.

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Анастасии Осадчук удалось набрать 8 очков и уверенно завоевать "золото". Следует также отметить, что ближайшая конкурентка отстала на одно очко.

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Поздравляем чемпионку и ее тренера Павла Добринецкого! — отмечает Федерация шахмат Украины.

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Кроме того, указано, что в открытом турнире до 1700 украинец Дмитрий Николаенко занял 7 место.

Карлсен призвал не восстанавливать российскую и белорусскую шахматные федерации

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после вручения награды выдающемуся шахматисту последнего столетия от ФИДЕ призвал не возвращать россиян в международные соревнования.

Он также отметил, что не считает себя достойным победы, поскольку, мол, “Гарри Каспаров сделал лучшую карьеру”.

Я понимаю, почему я получил эту награду, но я все равно считаю, что он более достоин. Но я бы сказал, по крайней мере в честь Гарри, я уверен, он воспользовался бы возможностью посоветовать не отменять санкций в отношении российской и белорусской федерации, так что я тоже так поступлю. Спасибо! — заявил Магнус.

Что важно понимать, еще летом Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года.

Больше по теме

Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские ветераны завоевали 79 медалей на соревнованиях Воздушных сил США
Сборная Украины
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украина во второй раз в истории стала чемпионом Европы в командных соревнованиях по спортивной гимнастике
Сборная Украины по спортивной гимнастике
Категория
Спорт
Дата публикации
Додати до обраного
Украинский пожарный установил мировой рекорд на соревнованиях в США
ДСНС Украины
Александр Баран

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?