Украинская шахматистка Осадчук победила на чемпионате мира среди аматоров

Украинка Анастасия Осадчук одержала победу на чемпионате мира по шахматам среди аматоров.

Что известно о новом триумфе Анастасии Осадчук

О победе шахматистки сообщает Федерация шахмат Украины.

Кандидат в мастера спорта Анастасия Осадчук из житомирского городка Коростышев победила на чемпионате мира среди шахматисток-аматоров с рейтингом до 1700 (швейцарка, 9 туров, 25 участниц), финишировавшего на греческом Родосе, — сказано в официальном сообщении. Поделиться

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Анастасии Осадчук удалось набрать 8 очков и уверенно завоевать "золото". Следует также отметить, что ближайшая конкурентка отстала на одно очко.

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Поздравляем чемпионку и ее тренера Павла Добринецкого! — отмечает Федерация шахмат Украины. Поделиться

Фото: facebook.com/UkrainianChessFederation

Кроме того, указано, что в открытом турнире до 1700 украинец Дмитрий Николаенко занял 7 место.

Карлсен призвал не восстанавливать российскую и белорусскую шахматные федерации

На этом фоне нельзя не упомянуть о том, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен после вручения награды выдающемуся шахматисту последнего столетия от ФИДЕ призвал не возвращать россиян в международные соревнования.

Он также отметил, что не считает себя достойным победы, поскольку, мол, “Гарри Каспаров сделал лучшую карьеру”.

Я понимаю, почему я получил эту награду, но я все равно считаю, что он более достоин. Но я бы сказал, по крайней мере в честь Гарри, я уверен, он воспользовался бы возможностью посоветовать не отменять санкций в отношении российской и белорусской федерации, так что я тоже так поступлю. Спасибо! — заявил Магнус. Поделиться

Что важно понимать, еще летом Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила Федерацию шахмат России от членства в организации на два года.