Найсучасніші російські танки Т-90М “Прорив” виявили критичний дефект, який робить їх фактично небоєздатними в реальних умовах.

Що не так із найсучаснішими танками армії РФ Т-90М “Прорив”

Зазначається, що цей танк має на озброєнні новітню версію 125-мм гармати зі стабілізацією, складну багатошарову комбіновану броню з додатковим вибухозахистом і передовим електронним комплексом з панорамним прицілом, тепловізором і зашифрованим цифровим зв'язком

Кремлівський диктатор Володимир Путін зухвало назвав цей танк "найкращим у світі".

Однак, як зазначається у матеріалі видання, ці танки мають критичний недолік, якого раніше не було в інших російських танків.

Зокрема, будь-які пошкодження корпусу Т-90М “Прорив” призводять до некерованого обертання башти навколо власної осі, роблячи його фактично не боєздатним.

У матеріалі видання зазначається, що це може пояснити численні втрати цих танків на полі бою в Україні.

А також те, чому було виявлено таку велику кількість кинутих російськими окупантами на полі бою Т-90.

Автори матеріалу приводять найбільш відомив випадок, коли Т-90М “Прорив” вів дуель із кількома українськими M2 "Бредлі".

Зазначається, що важка лобова броня російського танку мала захищати його від малокаліберних боєприпасів, однак буквально кілька влучань призвели до того, що башта танка почала некеровано обертатись за годинниковою стрілкою.

Це позбавило російських окупантів змоги вести точний прицільний вогонь.

Вежа продовжувала обертатися доти, доки ствол гармати не врізався в дерево.

Пізніше цей танк був знищений українським безпілотником.

У теорії існує ймовірність того, що незначні влучання пробивають вежу, вбивають, або завдають поранень членам екіпажу танку, призводячи до падіння на панель управління.

Згідно з цією теорією, розташування важелів управління вежею таке, що людина, яка навалилася на них, завжди обертається за годинниковою стрілкою.

Цю теорію спростовує той момент, що в аналізованих випадках члени екіпажу покинули танк, тобто загиблих або серйозно поранених не було.

За ще однією теорією, проблема пов'язана з системою управління вогнем.

Гармати Т-90М мають автоматичну систему наведення, яка керує обертанням башти для наведення на задану ціль.

Теоретично, пошкодження оптики посилає помилковий сигнал у систему управління вогнем, що призводить до неконтрольованого обертання башти.

Ще одним поясненням може бути комплекс захисту танка.

Т-90М оснащений лазерним приймачем попередження. Він подає сигнал тривоги, коли танк висвітлюється лазером, який, наприклад, наводить ракету Hellfire. На додаток до попередження система автоматично повертає вежу так, щоб гармата була спрямована в бік загрози, і випускає спеціальні сигнальні ракети, щоб збити з пантелику лазерне наведення. Датчики, знову ж таки, зовнішні, тож будь-яке пошкодження може спричинити хибний сигнал, що призводить до повороту вежі.

При цьому Т-90М на відміну від інших танків окупаційної армії РФ має електричний, а не гідравлічний механізм повороту башти.

Ця система схожа на ту, що використовується в сучасних танках, і значно швидша, ніж стара гідравлічна система.

Однак інші вважають, що причиною проблеми є електричний ланцюг, якщо за певного рівня удару в ньому виникає коротке замикання і він виходить з ладу.

Аналітики радять російським окупантам перетворити Т-90 на “танк-сарай”

За словами аналітиків, найпростішим способом запобігання некерованому обертанню башти було б перетворення Т-90М на так звані “танки-черепахи”.

Додаткова броня покликана пом'якшити ефект від ударів. Вона також збільшує вагу, знижує оглядовість і перешкоджає обертанню вежі.

Таким чином російські окупанти “модернізували” танки Т-72, Т-80 і Т-62.

Встановлення черепашачого панцира на Т-90М, безумовно, усуне проблему обертання вежі, але водночас перетворить Т-90М на штурмовий сарай, а не на танк, здатний боротися з іншими машинами.

Варто зазначити, що росіяни з кожним танком втрачають мільйони доларів.

За деякими оцінками, Т-90М коштує близько 4,5 мільйона доларів.

При цьому Росія здатна виробляти на місяць не більше 5-10 штук.