Самые современные российские танки Т-90М "Прорыв" обнаружили критический дефект, делающий их фактически небоеспособными в реальных условиях.

Что не так с самыми современными танками армии РФ Т-90М "Прорыв"

Отмечается, что этот танк имеет на вооружении новейшую версию 125-мм пушки со стабилизацией, сложную многослойную комбинированную броню с дополнительной взрывозащитой и передовым электронным комплексом с панорамным прицелом, тепловизором и цифровой зашифрованной связью.

Кремлевский диктатор Владимир Путин вызывающе назвал этот танк "лучшим в мире".

Однако, как отмечается в материале издания, эти танки имеют критический недостаток, которого раньше не было у других российских танков.

В частности, любые повреждения корпуса Т-90М Прорыв приводят к неуправляемому вращению башни вокруг собственной оси, делая его фактически не боеспособным.

В материале издания отмечается, что это может объяснить потери этих танков на поле боя в Украине.

А также то, почему было обнаружено такое большое количество брошенных российскими оккупантами на поле боя Т-90.

Авторы материала приводят наиболее известный случай, когда Т-90М "Прорыв" вел дуэль с несколькими украинскими M2 "Брэдли".

Отмечается, что тяжелая лобовая броня российского танка должна защищать его от малокалиберных боеприпасов, однако буквально несколько попаданий привели к тому, что башня танка начала неуправляемо вращаться по часовой стрелке.

Это лишило российских окупантов возможности вести точный прицельный огонь.

Башня продолжала вращаться, пока ствол пушки не врезался в дерево.

Позже этот танк был уничтожен украинским беспилотником.

В теории существует вероятность того, что незначительные попадания пробивают башню, убивают или наносят ранения членам экипажа танка, приводя к падению на панель управления.

Согласно этой теории, расположение рычагов управления башней таково, что навалившийся на них человек всегда вращается по часовой стрелке.

Эту теорию опровергает тот момент, что в рассматриваемых случаях члены экипажа покинули танк, то есть погибших или серьезно раненых не было.

По еще одной теории проблема связана с системой управления огнем.

Пушки Т-90М обладают автоматической системой наведения, управляющей вращением башни для наведения на заданную цель.

Теоретически повреждение оптики посылает ложный сигнал в систему управления огнем, что приводит к неконтролируемому вращению башни.

Еще одним объяснением может служить комплекс защиты танка.

Т-90М оснащен лазерным приемником предупреждения. Он подает сигнал тревоги, когда танк освещается лазером, например, приводящим ракету Hellfire. В дополнение к предупреждению система автоматически возвращает башню так, чтобы пушка была направлена в сторону угрозы, и выпускает специальные сигнальные ракеты, чтобы сбить с толку лазерную наводку. Датчики, опять же, внешние, и любое повреждение может вызвать ложный сигнал, что приводит к повороту башни.

При этом Т-90М в отличие от других танков оккупационной армии РФ имеет электрический, а не гидравлический механизм поворота башни.

Эта система похожа на используемую в современных танках, и значительно быстрее, чем старая гидравлическая система.

Однако другие считают, что причиной проблемы является электрическая цепь, если при определенном уровне удара в ней возникает короткое замыкание и она выходит из строя.

Аналитики советуют российским оккупантам превратить Т-90 в "танк-сарай"

По словам аналитиков, самым простым способом предотвращения неуправляемого вращения башни было бы превращение Т-90М в так называемые "танки-черепахи".

Дополнительная броня призвана смягчить эффект ударов. Она также увеличивает вес, снижает обзорность и препятствует вращению башни.

Таким образом, российские оккупанты "модернизировали" танки Т-72, Т-80 и Т-62.

Установка черепашьего панциря на Т-90М, безусловно, устранит проблему вращения башни, но одновременно превратит Т-90М в штурмовой сарай, а не в танк, способный бороться с другими машинами.

Следует отметить, что россияне с каждым танком теряют миллионы долларов.

По некоторым оценкам, Т-90М стоит около 4,5 миллионов долларов.

При этом Россия способна производить в месяц не больше 5-10 штук.