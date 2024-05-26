Самые современные танки армии РФ оказались дефектными и небоеспособными
Категория
Украина
Дата публикации

Самые современные танки армии РФ оказались дефектными и небоеспособными

Т-90М "Прорыв"
Читати українською
Источник:  Forbes

Самые современные российские танки Т-90М "Прорыв" обнаружили критический дефект, делающий их фактически небоеспособными в реальных условиях.

Что не так с самыми современными танками армии РФ Т-90М "Прорыв"

Отмечается, что этот танк имеет на вооружении новейшую версию 125-мм пушки со стабилизацией, сложную многослойную комбинированную броню с дополнительной взрывозащитой и передовым электронным комплексом с панорамным прицелом, тепловизором и цифровой зашифрованной связью.

Кремлевский диктатор Владимир Путин вызывающе назвал этот танк "лучшим в мире".

Однако, как отмечается в материале издания, эти танки имеют критический недостаток, которого раньше не было у других российских танков.

В частности, любые повреждения корпуса Т-90М Прорыв приводят к неуправляемому вращению башни вокруг собственной оси, делая его фактически не боеспособным.

В материале издания отмечается, что это может объяснить потери этих танков на поле боя в Украине.

А также то, почему было обнаружено такое большое количество брошенных российскими оккупантами на поле боя Т-90.

Авторы материала приводят наиболее известный случай, когда Т-90М "Прорыв" вел дуэль с несколькими украинскими M2 "Брэдли".

Отмечается, что тяжелая лобовая броня российского танка должна защищать его от малокалиберных боеприпасов, однако буквально несколько попаданий привели к тому, что башня танка начала неуправляемо вращаться по часовой стрелке.

Это лишило российских окупантов возможности вести точный прицельный огонь.

Башня продолжала вращаться, пока ствол пушки не врезался в дерево.

Позже этот танк был уничтожен украинским беспилотником.

В теории существует вероятность того, что незначительные попадания пробивают башню, убивают или наносят ранения членам экипажа танка, приводя к падению на панель управления.

Согласно этой теории, расположение рычагов управления башней таково, что навалившийся на них человек всегда вращается по часовой стрелке.

Эту теорию опровергает тот момент, что в рассматриваемых случаях члены экипажа покинули танк, то есть погибших или серьезно раненых не было.

По еще одной теории проблема связана с системой управления огнем.

Пушки Т-90М обладают автоматической системой наведения, управляющей вращением башни для наведения на заданную цель.

Теоретически повреждение оптики посылает ложный сигнал в систему управления огнем, что приводит к неконтролируемому вращению башни.

Еще одним объяснением может служить комплекс защиты танка.

Т-90М оснащен лазерным приемником предупреждения. Он подает сигнал тревоги, когда танк освещается лазером, например, приводящим ракету Hellfire. В дополнение к предупреждению система автоматически возвращает башню так, чтобы пушка была направлена в сторону угрозы, и выпускает специальные сигнальные ракеты, чтобы сбить с толку лазерную наводку. Датчики, опять же, внешние, и любое повреждение может вызвать ложный сигнал, что приводит к повороту башни.

При этом Т-90М в отличие от других танков оккупационной армии РФ имеет электрический, а не гидравлический механизм поворота башни.

Эта система похожа на используемую в современных танках, и значительно быстрее, чем старая гидравлическая система.

Однако другие считают, что причиной проблемы является электрическая цепь, если при определенном уровне удара в ней возникает короткое замыкание и она выходит из строя.

Аналитики советуют российским оккупантам превратить Т-90 в "танк-сарай"

По словам аналитиков, самым простым способом предотвращения неуправляемого вращения башни было бы превращение Т-90М в так называемые "танки-черепахи".

Дополнительная броня призвана смягчить эффект ударов. Она также увеличивает вес, снижает обзорность и препятствует вращению башни.

Таким образом, российские оккупанты "модернизировали" танки Т-72, Т-80 и Т-62.

Установка черепашьего панциря на Т-90М, безусловно, устранит проблему вращения башни, но одновременно превратит Т-90М в штурмовой сарай, а не в танк, способный бороться с другими машинами.

Следует отметить, что россияне с каждым танком теряют миллионы долларов.

По некоторым оценкам, Т-90М стоит около 4,5 миллионов долларов.

При этом Россия способна производить в месяц не больше 5-10 штук.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ с помощью гранаты уничтожили танк Т-90 "Прорыв" — видео
ВСУ с помощью гранаты уничтожили танк Т-90 "Прорыв" — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Стоимость 4,5 млн долларов: украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский танк Т-90 — видео
Стоимость 4,5 млн долларов: украинские военные с помощью FPV-дрона уничтожили вражеский танк Т-90 — видео
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Минус танк Т-90. Бойцы ССО показали уничтожение техники россиян возле Авдеевки – видео
ССО
Танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?