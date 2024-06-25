Напад на ветерана у Дніпрі. Поліція затримала одного з підозрюваних

Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі колишнього військового у Дніпрі. Один з нападників затриманий.

Побиття ексвійськового у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного у нападі

Одного з активних учасників подій поліцейські Дніпропетровщини вже затримали. Слідчі та розшукові заходи проводились на території п’яти областей держави. Поширити

Про це повідомляє Національна поліція.

У поліції нагадали, що 20 червня на проспекті Дмитра Яворницького міста Дніпро група чоловіків у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків завдала потерпілому тілесні ушкодження та одягнула на нього кайданки.

За фактом конфлікту поліція за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочала два кримінальні провадження — за незаконне позбавлення волі та катування.

Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб. Їхні особи поліція встановила. Одного із активних учасників подій затримали. Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.

В результаті опрацювання доказів була визначена процесуальна роль у злочині народного депутата, який брав участь у подіях. Зібрані матеріали за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за підслідністю були передані до Державного бюро розслідувань, після чого народному депутату було оголошено про підозру. Поліція і надалі продовжить здійснювати оперативний супровід.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру народному депутату Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця спецпідрозділу ГУР Kraken у Дніпрі. Поширити

Напад на ветерана Павлова у Дніпрі: що відомо

За даними ДБР, 20 червня 2024 року у Дніпрі група осіб за вказівкою народного депутата протиправно позбавила волі потерпілого ексвійськовослужбовця.

Зокрема, його утримували протягом певного часу та завдали тілесних ушкоджень. Слідство встановило, що це було зроблено за попередньою змовою групою осіб та із застосуванням фізичної сили та спецзасобів. Поширити

Раніше поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом нападу невідомих у камуфльованому одязі та балаклавах на чоловіка 20 червня у Дніпрі.

Тищенко намагається виправдатися після нового скандалу

Політик почав заперечувати інформацію про те, що він розбив свій телефон під час вручення підозри.

Що цікаво, спочатку він поцікавився у представників ЗМІ, звідки у них такі дані, а потім почав стверджувати, що це брехня.

Журналісти поцікавилися у Тищенка, чи прийде на засідання його помічниця, яка знімала на відео військовий квиток ексоборонця.

Після цього нардеп неочікувано для всіх назвав присутніх "аб’юзерами", бо жодна "маленька дівчина не повинна бачити, як б’ються чоловіки".

Депутат досі стверджує, що ексвоїн спецпідрозділу Kraken Дмитро "Сина" Павлов нібито має причетність до ботоферм.