Нападение на ветерана в Днепре. Полиция задержала одного из подозреваемых
Категория
Украина
Дата публикации

Нападение на ветерана в Днепре. Полиция задержала одного из подозреваемых

Национальная полиция Украины
Задержание
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Полиция установила лиц, причастных к пыткам и незаконному лишению свободы бывшего военного в Днепре. Один из нападавших задержан.

Главные тезисы

  • Полиция задержала одного из подозреваемых в нападении на ветерана в Днепре.
  • Следствие установило, что нападение было совершено по сговору группы лиц и с применением физической силы.
  • Два уголовных дела возбуждены за незаконное лишение свободы и пытки экс-военного Павлова.
  • Народный депутат Тищенко оспаривает факты нападения.
  • Полиция и прокуратура продолжают расследование событий и устанавливают причастность к скандальным событиям нардепа Тищенко.

Избиение эксвоенного в Днепре: полиция задержала подозреваемого в нападении

Один из активных участников событий полицейские Днепропетровщины уже задержан. Следственные и розыскные мероприятия проводились на территории пяти областей государства.

Об этом сообщает Национальная полиция.

В полиции напомнили, что 20 июня на проспекте Дмитрия Яворницкого города Днепр группа мужчин в балаклавах и камуфляже без опознавательных знаков нанесла потерпевшему телесные повреждения и надела на него наручники.

По факту конфликта полиция при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начала два уголовных производства — за незаконное лишение свободы и пытки.

Сразу после совершения преступления полицейские допросили потерпевшего и свидетелей происшествия. В ходе досудебного расследования установлено, что к совершению уголовных правонарушений могут быть причастны несколько человек. Их личности полиция установила. Один из активных участников событий был задержан. Полицейские провели ряд обысков по местам жительства фигурантов, в ходе которых изъяли доказательства, в том числе оружие и одежду.

В результате обработки доказательств была определена процессуальная роль в преступлении участвовавшего в событиях народного депутата. Собранные материалы по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора по подследственности были переданы в Государственное бюро расследований, после чего народному депутату было объявлено о подозрении. Полиция и дальше продолжит осуществлять оперативное сопровождение.

Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил о подозрении народному депутату Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего спецподразделения ГУР Kraken в Днепре.

Нападение на ветерана Павлова в Днепре: что известно

По данным ДБР, 20 июня 2024 года в Днепре группа лиц по указанию народного депутата противоправно лишила свободы потерпевшего эксвоеннослужащего.

В частности, его содержали в течение определенного времени и нанесли телесные повреждения. Следствие установило, что это было сделано по предварительному сговору группой лиц и с применением физической силы и спецсредств.

Ранее полиция открыла два уголовных производства по факту нападения неизвестных в камуфлированной одежде и балаклавах на мужчину 20 июня в Днепре.

Тищенко пытается оправдаться после нового скандала

Политик стал отрицать информацию о том, что он разбил свой телефон при вручении подозрения.

Что интересно, сначала он поинтересовался у представителей СМИ, откуда у них такие данные, а потом стал утверждать, что это ложь.

Журналисты поинтересовались у Тищенко, придет ли на заседание его помощница, снимавшая на видео военный билет эксоборонца.

После этого нардеп неожиданно для всех назвал присутствующих "объюзерами", потому что ни одна "маленькая девушка не должна видеть, как дерутся мужчины".

Депутат до сих пор утверждает, что эксвоин спецподразделения Kraken Дмитрий "Сына" Павлов якобы причастен к ботофермам.

Он там начальник безопасности ботофермы "Девяточки", которая насчитывает 120 колл-центров по Украине, — заявил Тищенко, однако никаких доказательств не предоставил.

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