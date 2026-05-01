NASA опублікувало дві унікальні панорами Марса — фото

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) опублікувало дві панорами Марса, зроблені двома активними марсоходами Curiosity і Perseverance.

Марсоходи зробили нові фото Червоної планети

На нещодавно оприлюднених знімках видно кардинально різні ландшафти, зафіксовані двома марсоходами на відстані 3 775 кілометрів один від одного, які разом висвітлюють складне та різноманітне минуле Червоної планети.

Широкі 360-градусні панорами, створені на основі сотень окремих знімків, демонструють, як вода, геологія та час сформували планету в кардинально різні способи, зазначили у NASA.

Панорама Perseverance зображує місцевість під назвою Lac de Charmes, розташовану поблизу краю кратера Єзеро, який марсохід досліджує з моменту своєї посадки у лютому 2021 року. Мозаїка, складена з 980 знімків, зроблених у період з 18 грудня 2025 року по 25 січня 2026 року, відкриває вид на пересічену місцевість, сформовану давньою діяльністю води.

Марс

Мільярди років тому в цьому регіоні було озеро і дельта річки, що робить кратер головним об’єктом пошуку слідів минулого мікробного життя. Шаруваті скелі й розкидані валуни на панорамі зберігають свідчення тих давно зниклих середовищ.

Натомість Curiosity показав краєвид із глибини кратера Гейл, де марсохід уже кілька років підіймається на схили гори Еоліда, також відомої як Шарп. Остання панорама Curiosity, яка складається з 1 031 знімка, зроблених у період з 9 листопада по 7 грудня 2025 року, показує мережу невисоких хребтів, відомих як утворення «боксворк».

Ці поверхневі візерунки утворилися під впливом підземних вод, які колись протікали крізь великі тріщини в корінній породі і залишили після себе мінерали, які пізніше витримали ерозію, створивши перехресний ландшафт для дослідження марсоходом.

Протягом своєї майже 15-річної місії на Марсі Curiosity виявив карбонатні мінерали, такі як сидерит, які могли увібрати в себе вуглекислий газ із колись щільнішої атмосфери, а також дедалі різноманітніший спектр органічних молекул, у тому числі деякі з найбільших і найскладніших, які коли-небудь виявляли на цій планеті.

У NASA зауважили, що це свідчить про багатшу історію пребіотичної хімії, ніж вважалося раніше.