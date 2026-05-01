NASA опубликовало две уникальные панорамы Марса — фото

Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) опубликовало две панорамы Марса, сделанные двумя активными марсоходами Curiosity и Perseverance.

Марсоходы сделали новые фото Красной планеты

На недавно обнародованных снимках видны кардинально разные ландшафты, зафиксированные двумя марсоходами на расстоянии 3775 километров друг от друга, которые вместе освещают сложное и разнообразное прошлое Красной планеты.

Широкие 360-градусные панорамы, созданные на основе сотен отдельных снимков, демонстрируют, как вода, геология и время сформировали планету кардинально разными способами, отметили в NASA.

Панорама Perseverance изображает местность под названием Lac de Charmes, расположенную у края кратера Езеро, который марсоход исследует с момента своей посадки в феврале 2021 года. Мозаика, составленная из 980 снимков, сделанных в период с 18 декабря 2025 по 25 января 2026, открывает вид на пересеченную местность, сформированную давней деятельностью воды.

Миллиарды лет назад в этом регионе было озеро и дельта реки, что делает кратер главным объектом поиска следов прошедшей микробной жизни. Слоистые скалы и разбросанные валуны на панораме хранят свидетельства давно исчезнувших сред.

Curiosity показал пейзаж из глубины кратера Гейл, где марсоход уже несколько лет поднимается на склоны горы Эолида, также известной как Шарп. Последняя панорама Curiosity, состоящая из 1031 снимка, сделанных в период с 9 ноября по 7 декабря 2025 года, показывает сеть невысоких хребтов, известных как образование «боксворк».

Эти поверхностные узоры образовались под влиянием подземных вод, когда-то протекавших сквозь большие трещины в коренной породе и оставивших после себя минералы, позже выдержавшие эрозию, создав перекрестный ландшафт для исследования марсоходом.

В течение своей почти 15-летней миссии на Марсе Curiosity обнаружил карбонатные минералы, такие как сидерит, которые могли впитать в себя углекислый газ из более плотной атмосферы, а также все более разнообразный спектр органических молекул, в том числе некоторые из самых больших и сложных, когда-либо обнаруживавшихся на этой планете.

В NASA отметили, что это свидетельствует о более богатой истории пребиотической химии, чем считалось ранее.