На Марсе обнаружили "Черную красавицу" — что о ней известно

На “Красной планете” ученые неожиданно обнаружили большой марсианский камень. Он уже получил красноречивое название "Черная красавица". Эта находка позволяет узнать еще больше об истории загадочной планеты.
Главные тезисы
- Ученые заявили, что метеорит "Черная красавица" содержит воду.
- Это подтверждает теорию, что на Марсе миллиарды лет тому назад была жидкая вода.
"Черная красавица" на Марсе — что удалось узнать
С заявлением на этот счет выступил доктор Энтони Лагейн, исследователь Центра космических наук и технологий Университета Кертина, пишет Daily Galaxy.
По его словам, ученые случайно наткнулись на метеорит, который, скорее всего, образовался в результате мощного удара на Марсе.
Согласно последним данным, он датируется более 4,48 млрд лет.
Доктор Энтони Лагейн отмечает, что эта находка фактически подтверждает теорию, что когда-то на Марсе существовала жидкая вода.
Он также подтвердил, что сканирование обнаружило в метеорите вкрапления оксида гидроксида железа, которые богаты водородом.
Несмотря на то, что подобные фрагменты составляют около 0,4% объема образца, но их значение очень велико.
