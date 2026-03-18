На Марсе обнаружили "Черную красавицу" — что о ней известно
На “Красной планете” ученые неожиданно обнаружили большой марсианский камень. Он уже получил красноречивое название "Черная красавица". Эта находка позволяет узнать еще больше об истории загадочной планеты.

Главные тезисы

  • Ученые заявили, что метеорит "Черная красавица" содержит воду.
  • Это подтверждает теорию, что на Марсе миллиарды лет тому назад была жидкая вода.

"Черная красавица" на Марсе — что удалось узнать

С заявлением на этот счет выступил доктор Энтони Лагейн, исследователь Центра космических наук и технологий Университета Кертина, пишет Daily Galaxy.

По его словам, ученые случайно наткнулись на метеорит, который, скорее всего, образовался в результате мощного удара на Марсе.

Согласно последним данным, он датируется более 4,48 млрд лет.

Доктор Энтони Лагейн отмечает, что эта находка фактически подтверждает теорию, что когда-то на Марсе существовала жидкая вода.

Область, которую мы идентифицируем как источник этого уникального образца марсианского метеорита, является настоящим окном в древнейшей среде планет, включая Землю, потерянную нашей планетой из-за тектоники плит и эрозии, — пояснил эксперт.

Он также подтвердил, что сканирование обнаружило в метеорите вкрапления оксида гидроксида железа, которые богаты водородом.

Несмотря на то, что подобные фрагменты составляют около 0,4% объема образца, но их значение очень велико.

Они свидетельствуют о том, что метеорит "Черная красавица" содержит воду, которая составляет до 11% общего содержания воды в образце.

