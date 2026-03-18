На Марсе обнаружили "Черную красавицу" — что о ней известно

На “Красной планете” ученые неожиданно обнаружили большой марсианский камень. Он уже получил красноречивое название "Черная красавица". Эта находка позволяет узнать еще больше об истории загадочной планеты.

"Черная красавица" на Марсе — что удалось узнать

С заявлением на этот счет выступил доктор Энтони Лагейн, исследователь Центра космических наук и технологий Университета Кертина, пишет Daily Galaxy.

По его словам, ученые случайно наткнулись на метеорит, который, скорее всего, образовался в результате мощного удара на Марсе.

Согласно последним данным, он датируется более 4,48 млрд лет.

Доктор Энтони Лагейн отмечает, что эта находка фактически подтверждает теорию, что когда-то на Марсе существовала жидкая вода.

Область, которую мы идентифицируем как источник этого уникального образца марсианского метеорита, является настоящим окном в древнейшей среде планет, включая Землю, потерянную нашей планетой из-за тектоники плит и эрозии, — пояснил эксперт.

Он также подтвердил, что сканирование обнаружило в метеорите вкрапления оксида гидроксида железа, которые богаты водородом.

Несмотря на то, что подобные фрагменты составляют около 0,4% объема образца, но их значение очень велико.