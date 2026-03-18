На Марсі виявили "Чорну красуню" — що про неї відомо
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Джерело:  online.ua

На “Червоній планеті” науковці неочікувано знайшли великий марсіанський камінь. Він вже отримав красномовну назву "Чорна красуня". Ця знахідка дає можливість дізнатися ще більше про історію загадкової планети.

Головні тези:

  • Науковці вже встигли виявити, що метеорит "Чорна красуня" містить воду.
  • Це підтверджує теорію, що на Марсі мільярди років тому була рідка вода. 

З заявою з цього приводу виступив доктор Ентоні Лагейн, дослідник Центру космічних наук та технологій Університету Кертіна, пише Daily Galaxy.

За його словами, вчені випадково натрапили на метеорит, що, найімовірніше, утворився внаслідок потужного удару на Марсі.

Згідно з останніми даними, він датується понад 4,48 мільярдами років.

Доктор Ентоні Лагейн наголошує, що ця знахідка фактично підтверджує теорію про те, що колись на Марсі існувала рідка вода.

Область, яку ми ідентифікуємо як джерело цього унікального зразка марсіанського метеорита, є справжнім вікном у найдавніше середовище планет, включаючи Землю, яке наша планета втратила через тектоніку плит та ерозію, — пояснив експерт.

Він також підтвердив, що сканування виявило в метеориті вкраплення оксигідроксиду заліза, які багаті на водень.

Попри те, що подібні мізерні фрагменти становлять близько 0,4% обʼєму зразка, але їхнє значення є дуже великим.

Вони свідчать про те, що метеорит "Чорна красуня" містить воду, яка становить до 11 % від загального вмісту води у зразку.

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?