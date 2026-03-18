На Марсі виявили "Чорну красуню" — що про неї відомо

На “Червоній планеті” науковці неочікувано знайшли великий марсіанський камінь. Він вже отримав красномовну назву "Чорна красуня". Ця знахідка дає можливість дізнатися ще більше про історію загадкової планети.
Головні тези:
- Науковці вже встигли виявити, що метеорит "Чорна красуня" містить воду.
- Це підтверджує теорію, що на Марсі мільярди років тому була рідка вода.
“Чорна красуня” на Марсі — що вдалося дізнатися
З заявою з цього приводу виступив доктор Ентоні Лагейн, дослідник Центру космічних наук та технологій Університету Кертіна, пише Daily Galaxy.
За його словами, вчені випадково натрапили на метеорит, що, найімовірніше, утворився внаслідок потужного удару на Марсі.
Згідно з останніми даними, він датується понад 4,48 мільярдами років.
Доктор Ентоні Лагейн наголошує, що ця знахідка фактично підтверджує теорію про те, що колись на Марсі існувала рідка вода.
Він також підтвердив, що сканування виявило в метеориті вкраплення оксигідроксиду заліза, які багаті на водень.
Попри те, що подібні мізерні фрагменти становлять близько 0,4% обʼєму зразка, але їхнє значення є дуже великим.
