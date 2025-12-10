"Особливі зони" на Марсі — чому їх визнали забороненими
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Особливі зони" на Марсі — чому їх визнали забороненими

"Особливі зони" на Марсі — що про них відомо
Джерело:  IFLScience

Марс досі залишається загадкою для людства, адже процес його дослідження та вивчення ускладнюється багатьма нюансами. До прикладу, серед них — “особливі зони” Червоної планети. Йдеться про регіони, куди офіційно заборонено заходити будь-яким місіям через суттєву небезпеку.

Головні тези:

  • Помилкове відкриття життя може зруйнувати всю науку про Марс. 
  • Саме тому були розроблені правила для здійснення місії на планету.

"Особливі зони" на Марсі — що про них відомо

Останні 50 років діє Договір ООН про космос — він вимагає від підписантів не допустити забруднення інших небесних тіл земними мікробами.

Фактично йдеться про так зване правила планетарного захисту: наукова спільнота не хоче, щоб людство випадково занесло життя на Марс або отримало хибне підтвердження, що воно там є.

З метою дотримання цієї вимоги комітет COSPAR визначив "спеціальні регіони" — мовиться про зони, де можуть існувати умови для марсіанських мікробів, і де навіть одиночна земна бактерія потенційно могла б вижити.

У список потрапили:

  • сезонні темні смуги на схилах (RSL), які колись вважалися слідами води;

  • можливі підповерхневі океани, знайдені на глибині понад 11 км;

  • ділянки, де марсохід Perseverance нещодавно виявив потенційні біосигнатури.

За словами науковців, кожна з цих зон потенційна придатні для мікробного життя або містить сліди, які легко сплутати із забрудненням із Землі.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
NASA зафіксувало у кратері Марса можливі ознаки давніх форм життя
марсоход
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск назвав рік першого поселення людей на Марсі
Маск
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Новаторське відкриття. Фізики вперше розрахували точну різницю у часі між Землею і Марсом
Марс

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?