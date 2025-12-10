"Особливі зони" на Марсі — чому їх визнали забороненими

Марс досі залишається загадкою для людства, адже процес його дослідження та вивчення ускладнюється багатьма нюансами. До прикладу, серед них — “особливі зони” Червоної планети. Йдеться про регіони, куди офіційно заборонено заходити будь-яким місіям через суттєву небезпеку.

"Особливі зони" на Марсі — що про них відомо

Останні 50 років діє Договір ООН про космос — він вимагає від підписантів не допустити забруднення інших небесних тіл земними мікробами.

Фактично йдеться про так зване правила планетарного захисту: наукова спільнота не хоче, щоб людство випадково занесло життя на Марс або отримало хибне підтвердження, що воно там є.

З метою дотримання цієї вимоги комітет COSPAR визначив "спеціальні регіони" — мовиться про зони, де можуть існувати умови для марсіанських мікробів, і де навіть одиночна земна бактерія потенційно могла б вижити.

У список потрапили:

сезонні темні смуги на схилах (RSL), які колись вважалися слідами води;

можливі підповерхневі океани, знайдені на глибині понад 11 км;

ділянки, де марсохід Perseverance нещодавно виявив потенційні біосигнатури.

За словами науковців, кожна з цих зон потенційна придатні для мікробного життя або містить сліди, які легко сплутати із забрудненням із Землі.