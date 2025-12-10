"Особенные зоны" на Марсе — почему их признали запрещенными
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

"Особенные зоны" на Марсе — почему их признали запрещенными

"Особенные зоны" на Марсе - что о них известно
Читати українською
Источник:  IFLScience

Марс до сих пор остается загадкой для человечества, ведь процесс его исследования и изучения усугубляется многими нюансами. К примеру, среди них – "особые зоны" Красной планеты. Речь идет о регионах, куда официально запрещено заходить каким-либо миссиям из-за существенной опасности.

Главные тезисы

  • Ошибочное открытие жизни может уничтожить всю науку о Марсе.
  • Поэтому были разработаны правила для осуществления миссий на планету.

"Особенные зоны" на Марсе — что о них известно

Последние 50 лет действует Договор ООН о космосе — он требует от подписантов не допустить загрязнения других небесных тел земными микробами.

Фактически речь идет о так называемых правилах планетарной защиты: научное сообщество не хочет, чтобы человечество случайно занесло жизнь на Марс или получило ложное подтверждение, что она там есть.

В целях соблюдения этого требования комитет COSPAR определил "особенные регионы" — речь идет о зонах, где могут существовать условия для марсианских микробов, и где даже одиночная земная бактерия потенциально могла бы выжить.

В список попали:

  • сезонные темные полосы на склонах (RSL), когда-то считавшиеся следами воды;

  • возможные подповерхностные океаны, найденные на глубине более 11 км;

  • участки, где марсоход Perseverance недавно обнаружил потенциальные биосигнатуры.

По словам ученых, каждая из этих зон потенциально пригодны для микробной жизни или содержат следы, которые можно легко спутать с загрязнением с Земли.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
NASA зафиксировало в кратере Марса возможные признаки древних форм жизни
марсоход
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Илон Маск назвал год первого поселения людей на Марсе
Марс покорится человечеству в ближайшие десятилетия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Новаторское открытие. Физики впервые рассчитали точную разницу во времени между Землей и Марсом
Марс

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?