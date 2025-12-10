"Особенные зоны" на Марсе — почему их признали запрещенными

Марс до сих пор остается загадкой для человечества, ведь процесс его исследования и изучения усугубляется многими нюансами. К примеру, среди них – "особые зоны" Красной планеты. Речь идет о регионах, куда официально запрещено заходить каким-либо миссиям из-за существенной опасности.

"Особенные зоны" на Марсе — что о них известно

Последние 50 лет действует Договор ООН о космосе — он требует от подписантов не допустить загрязнения других небесных тел земными микробами.

Фактически речь идет о так называемых правилах планетарной защиты: научное сообщество не хочет, чтобы человечество случайно занесло жизнь на Марс или получило ложное подтверждение, что она там есть.

В целях соблюдения этого требования комитет COSPAR определил "особенные регионы" — речь идет о зонах, где могут существовать условия для марсианских микробов, и где даже одиночная земная бактерия потенциально могла бы выжить.

В список попали:

сезонные темные полосы на склонах (RSL), когда-то считавшиеся следами воды;

возможные подповерхностные океаны, найденные на глубине более 11 км;

участки, где марсоход Perseverance недавно обнаружил потенциальные биосигнатуры.

По словам ученых, каждая из этих зон потенциально пригодны для микробной жизни или содержат следы, которые можно легко спутать с загрязнением с Земли.