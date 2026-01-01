Марс мог стать "колыбелью жизни" для Земли — потрясающая гипотеза ученых

Человечество привыкло считать Землю колыбелью жизни, но что, если наши настоящие корни находятся на соседней планете, Марсе?

Жизнь на Земле могла начаться от метеоритов с Марса

Как началась жизнь на Земле? Хотя у ученых есть теории, они до сих пор не до конца понимают точные химические шаги, приведшие к возникновению биологии, или время появления первых примитивных форм жизни.

Но что если земная жизнь зародилась не здесь, а прибыла на метеоритах с Марса? Это не самая популярная теория, но она остается интригующей гипотезой.

Время — ключевой фактор. Марс сформировался около 4,6 млрд лет назад, а Земля чуть позже — 4,54 млрд лет назад. Поверхности обеих планет сначала были расплавлены, прежде чем постепенно остыть и затвердеть.

Теоретически жизнь могла возникнуть вне зависимости от обеих планет вскоре после их формирования. Хотя сегодня поверхность Марса, вероятно, непригодна для жизни в нашем понимании, ранний Марс, вероятнее всего, имел условия, схожие с ранней Землей: защитную атмосферу и жидкую воду в виде океанов, рек и озер.

Он также мог быть геотермально активным, с гидротермальными источниками, необходимыми для жизни.

Однако около 4,51 млрд лет назад скалистая планета размером с Марс под названием Тейя врезалась в прото-землю. Это столкновение привело к тому, что оба тела расплавились, а затем разделились на Землю и Луну. Если жизнь и зародилась до этого события, она точно ее не пережила бы.

Марс, напротив, вероятно, не подвергался глобальному переплавлению. На Красную планету тоже падали метеориты в бурные времена ранней Солнечной системы, но данные свидетельствуют о том, что ни один из них не был достаточно велик, чтобы полностью уничтожить планету — некоторые области могли оставаться стабильными.

Если жизнь возникла на Марсе вскоре после ее формирования 4,6 млрд лет назад, она могла развиваться без серьезных потрясений не менее полумиллиарда лет. После этого магнитное поле Марса исчезло, что ознаменовало конец его обитаемости.

Как скоро жизнь появилась на Земле после столкновения, сформировавшего Луну? Генетическое дерево ведет нас к микроорганизму по имени LUCA (Last Universal Common Ancestor) — последнему универсальному общему предку.

Недавнее исследование показало, что LUCA жил 4,2 млрд. лет назад. Это означает, что у Земли было всего около 290 млн лет (после столкновения с Тейей), чтобы превратить химию в биологию.

Достаточно ли этого времени для возникновения жизни и диверсификации? Гипотеза марсианского происхождения снимает этот вопрос: микроорганизмы могли прибыть с Марса как раз тогда, когда на Земле установились благоприятные условия.

Реконструированный геном LUCA предполагает, что он мог питаться водородом или простыми органическими молекулами, обитая в гидротермальных источниках. У него также были механизмы защиты от высоких температур и УФ-излучения.

Однако выжили ли предки жизни во время перелета с Марса? Чтобы попасть на Землю, микробам нужно пережить удар по поверхности Марса, выброс в космос, долгие месяцы в вакууме под воздействием радиации и, наконец, огненный вход в атмосферу Земли.

Шансы кажутся скудными. Некоторым ученым кажется, что переход от химии к биологии на самой Земле выглядит более вероятным, чем столь экстремальное путешествие. Кроме того, исследования показывают, что самые выносливые микроорганизмы (споры) могут выжить внутри крупных метеоритов, служащих им щитом.

Это поднимает другой вопрос: если жизнь попала с Марса на Землю в первые 500 млн лет, почему за следующие 4 млрд лет она не расселилась с Земли по всей Солнечной системе? Может быть, мы все-таки не марсиане.