NASA показало минуле Всесвіту 13,7 млрд років тому

Супертелескоп NASA James Webb зміг згенерувати максимально детальну карту "космічної павутини". Завдяки їй можна побачити, як саме галактики зливалися та трансформувалися протягом гігантського відрізка часу – 13,7 мільярда років.
Головні тези:
- Завдяки інфрачервоним приладам, телескоп бачить навіть найтьмяніші об'єкти Всесвіту
- Раніше вони були приховані навіть від астрономів.
Минуле Всесвіту можна побачити
За словами астрономів NASA, якщо уявити Всесвіт як величезне місто, то ця мережа — його фундамент і дороги.
У собі вона об'єднує незримі для людських очей нитки темної матерії та газу.
Що важливо розуміти, саме ці "нитки" з’єднують між собою галактики та їхні скупчення, а між ними зяють порожнечі.
Як стверджують у NASA, їхні фахівці змогли простежити ці структури аж до того часу, коли Всесвіту було лише мільярд років. До цього дослідження також доєдналися науковці з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.
З заявою з цього приводу виступив головний автор дослідження Хоссейн Хатамнія.
За словами останнього, JWST повністю змінив уявлення про Всесвіт.
