NASA показало минуле Всесвіту 13,7 млрд років тому
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

NASA показало минуле Всесвіту 13,7 млрд років тому

Минуле Всесвіту можна побачити
Джерело:  Interesting Engineering

Супертелескоп NASA James Webb зміг згенерувати максимально детальну карту "космічної павутини". Завдяки їй можна побачити, як саме галактики зливалися та трансформувалися протягом гігантського відрізка часу – 13,7 мільярда років.

Головні тези:

  • Завдяки інфрачервоним приладам, телескоп бачить навіть найтьмяніші об'єкти Всесвіту
  • Раніше вони були приховані навіть від астрономів.

Минуле Всесвіту можна побачити

За словами астрономів NASA, якщо уявити Всесвіт як величезне місто, то ця мережа — його фундамент і дороги.

У собі вона об'єднує незримі для людських очей нитки темної матерії та газу.

Що важливо розуміти, саме ці "нитки" з’єднують між собою галактики та їхні скупчення, а між ними зяють порожнечі.

Як стверджують у NASA, їхні фахівці змогли простежити ці структури аж до того часу, коли Всесвіту було лише мільярд років. До цього дослідження також доєдналися науковці з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Вони використали дані проєкту COSMOS-Web — це найбільше дослідження, яке коли-небудь проводив телескоп. Команда поділилась, що змогла сфотографувати ділянку неба розміром як три повних Місяці.

З заявою з цього приводу виступив головний автор дослідження Хоссейн Хатамнія.

За словами останнього, JWST повністю змінив уявлення про Всесвіт.

COSMOS-Web був створений з самого початку, щоб дати нам широкий і глибокий огляд, необхідний для бачення космічної павутини, — наголосив науковець.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Cвітло 10 трильйонів сонць". У космосі зафіксовано унікальне явище
Що відомо про аномальний спалах в космосі
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чому людство досі не знайшло позаземні цивілізації у космосі — гіпотеза науковця
космос
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Сонце на замовлення". Як працюватимуть дзеркала в космосі
Сонце

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?