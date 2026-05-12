NASA показало минуле Всесвіту 13,7 млрд років тому

Супертелескоп NASA James Webb зміг згенерувати максимально детальну карту "космічної павутини". Завдяки їй можна побачити, як саме галактики зливалися та трансформувалися протягом гігантського відрізка часу – 13,7 мільярда років.

Минуле Всесвіту можна побачити

За словами астрономів NASA, якщо уявити Всесвіт як величезне місто, то ця мережа — його фундамент і дороги.

У собі вона об'єднує незримі для людських очей нитки темної матерії та газу.

Що важливо розуміти, саме ці "нитки" з’єднують між собою галактики та їхні скупчення, а між ними зяють порожнечі.

Як стверджують у NASA, їхні фахівці змогли простежити ці структури аж до того часу, коли Всесвіту було лише мільярд років. До цього дослідження також доєдналися науковці з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Вони використали дані проєкту COSMOS-Web — це найбільше дослідження, яке коли-небудь проводив телескоп. Команда поділилась, що змогла сфотографувати ділянку неба розміром як три повних Місяці.

З заявою з цього приводу виступив головний автор дослідження Хоссейн Хатамнія.

За словами останнього, JWST повністю змінив уявлення про Всесвіт.