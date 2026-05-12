NASA показало прошлое Вселенной 13,7 млрд лет назад
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

NASA показало прошлое Вселенной 13,7 млрд лет назад

Прошлое Вселенной можно увидеть
Читати українською
Источник:  Interesting Engineering

Супертелескоп NASA James Webb смог сгенерировать максимально подробную карту "космической паутины". Благодаря ему можно увидеть, как именно галактики сливались и трансформировались в течение гигантского отрезка времени – 13,7 миллиарда лет.

Главные тезисы

  • Благодаря инфракрасным приборам телескоп видит даже самые тусклые объекты Вселенной.
  • Раньше они были скрыты даже от астрономов.

Прошлое Вселенной можно увидеть

По словам астрономов NASA, если представить Вселенную как огромный город, то эта сеть — его фундамент и дороги.

В себе она объединяет незримые для человеческих глаз “нити” темной материи и газа.

Что важно понимать, именно эти "нити" соединяют между собой галактики и их скопления, а между ними зияют пустоты.

Как утверждают в NASA, их специалисты смогли проследить эти структуры вплоть до того времени, когда Вселенной было всего миллиард лет. К этому исследованию присоединились ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Они использовали данные проекта COSMOS-Web — это самое большое исследование, которое когда-либо проводил телескоп. Команда поделилась, что смогла сфотографировать участок неба размером три полных Луны.

С заявлением на этот счет выступил главный автор исследования Хоссейн Хатамния.

По словам последнего, JWST полностью изменил представление о Вселенной.

COSMOS-Web был создан с самого начала, чтобы дать нам широкий и глубокий обзор, необходимый для видения космической паутины, — подчеркнул ученый.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Свет 10 триллионов солнц". В космосе зафиксировано уникальное явление
Что известно об аномальной вспышке в космосе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Почему человечество до сих пор не нашло внеземные цивилизации в космосе — гипотеза ученого
космос
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
"Солнце на заказ". Как будут работать зеркала в космосе
Проект "Солнце на заказ" действительно можно реализовать

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?