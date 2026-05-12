NASA показало прошлое Вселенной 13,7 млрд лет назад

Супертелескоп NASA James Webb смог сгенерировать максимально подробную карту "космической паутины". Благодаря ему можно увидеть, как именно галактики сливались и трансформировались в течение гигантского отрезка времени – 13,7 миллиарда лет.

Прошлое Вселенной можно увидеть

По словам астрономов NASA, если представить Вселенную как огромный город, то эта сеть — его фундамент и дороги.

В себе она объединяет незримые для человеческих глаз “нити” темной материи и газа.

Что важно понимать, именно эти "нити" соединяют между собой галактики и их скопления, а между ними зияют пустоты.

Как утверждают в NASA, их специалисты смогли проследить эти структуры вплоть до того времени, когда Вселенной было всего миллиард лет. К этому исследованию присоединились ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Они использовали данные проекта COSMOS-Web — это самое большое исследование, которое когда-либо проводил телескоп. Команда поделилась, что смогла сфотографировать участок неба размером три полных Луны.

С заявлением на этот счет выступил главный автор исследования Хоссейн Хатамния.

По словам последнего, JWST полностью изменил представление о Вселенной.