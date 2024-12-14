Астрофізики з NASA відкрили новий клас космічних об'єктів у Сонячній системі, які вже отримали назву “темні комети”.

Що відомо про загадкові “темні комети” і потенційну небезпеку для Землі від них

У порівнянні з традиційними кометами, новий клас космічних об’єктів не має характерних хвостів, однак все одно містить речовини, які випаровуються під час наближення цих тіл до Сонця.

Сам процес цього випаровування аналогічний роботі реактивного двигуна, а часта зміна траєкторії робить ці об’єкти потенційно небезпечними для Землі.

Перші свідчення щодо існування “темних комет” з’явились у березні 2016 року, коли астероїд 2003 RM почав повидитись дуже незвично.

Його траекторія змістилась більше, ніж очікувалось. Це відхилення не пояснювалось виключно ефектом Ярковського — явищем, спричиненим нерівномірним нагріванням поверхні астероїда.

Зазвичай такі зміни траекторії притаманні кометам, які виділяють гази, що створюють невелику тягу.

Однак 2003 RM не мав жодних ознак хвоста, що робило його не схожим на звичайний астероїд.

Коли ви бачите таке відхилення в поведінці небесного об'єкта, це зазвичай означає, що це комета, з поверхні якої виділяються летючі речовини, що надають їй невелику тягу. Але як би ми не старалися, ми не змогли виявити жодних ознак хвоста комети. Вона виглядала як будь-який інший астероїд — просто світна точка, — пояснює дослідник з Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії Давіде Фарноккіа. Поширити

Комета

Інтерес до космічного об’єкта 2003 RM ще більше посилився у 2017 році з появою Оумуамуа (1I/2017 U1) — першого міжзоряного об’єкта, який пройшов через Сонячну систему.

Як і 2003 RM, Оумуамуа демонстрував незвичайне прискорення при наближенні до Сонця, але не мав видимого хвоста.

На думку низки науковців, поверхня об’єкта могла утримувати заморожений молекулярний водень, який і надав прискорення в процесі сублімації.

Що астрофізикам вдалось дізнатись про “темні комети”

До 2023 року астрономи виявили сім об'єктів у Сонячній системі, які демонстрували кометну поведінку без видимих хвостів.

Маючи достатньо прикладів, щоб сформувати закономірність, наукова спільнота створила нову категорію для цих об'єктів, назвавши їх "темними кометами".

Після відкриття ще семи таких об'єктів вчені провели глибший аналіз їхніх орбіт і відбивної здатності, зрештою розділивши темні комети на два основні класи.

Великі темні комети з витягнутими орбітами Ці об'єкти досягають сотні метрів і більше в діаметрі. Їхні орбіти сильно витягнуті, нагадуючи орбіти комет родини Юпітера.

Малі темні комети з круговими орбітами. Ці об'єкти менші за розміром — до кількох десятків метрів у діаметрі. Їхні орбіти більш колові, вони лежать всередині орбіт внутрішніх планет — Меркурія, Венери, Землі та Марса.

Ці космічні об’єкти представляють інтерес для астрофізиків, оскільки вони могли відігравати важливу роль у доставці на Землю молекул, які брали участь у виникненні життя.

Однак ці об'єкти також становлять потенційну загрозу для Землі. Відсутність видимого хвоста ускладнює їх виявлення, а непередбачувані траєкторії збільшують ризик несподіваних зустрічей.

Щоб зменшити ці ризики, вчені працюють над вдосконаленням методів виявлення і відстеження темних комет. Утримання цих невловимих об'єктів на радарах розглядається як вирішальний крок у захисті Землі від потенційних зіткнень.

Наразі дослідники продовжують аналізувати властивості темних комет, щоб краще зрозуміти їхню поведінку та походження. Оскільки 14 таких об'єктів вже ідентифіковано та класифіковано, астрономи очікують, що в майбутньому їх буде знайдено більше, що ще більше поглибить наше розуміння цих прихованих мандрівників Сонячної системи.