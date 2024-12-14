Астрофизики из NASA открыли новый класс космических объектов в Солнечной системе, которые уже получили название "темные кометы".

Что известно о загадочных "темных кометах" и потенциальной опасности для Земли от них

По сравнению с традиционными кометами новый класс космических объектов не имеет характерных хвостов, однако все равно содержит вещества, которые испаряются при приближении этих тел к Солнцу.

Сам процесс этого испарения аналогичен работе реактивного двигателя, а частое изменение траектории делает эти объекты потенциально опасными для Земли.

Первые свидетельства о существовании "темных комет" появились в марте 2016 года, когда астероид 2003 RM начал выглядеть очень необычно.

Его траектория сместилась больше, чем ожидалось. Это отклонение не объяснялось исключительно эффектом Ярковского — явлением, вызванным неравномерным нагревом поверхности астероида.

Обычно такие изменения траектории характерны для комет, выделяющих газы, создающие небольшую тягу.

Однако 2003 г. RM не имел никаких признаков хвоста, что делало его не похожим на обычный астероид.

Когда вы видите такое отклонение в поведении небесного объекта, это обычно означает, что это комета, с поверхности которой выделяются летучие вещества, придающие ей небольшую тягу. Но как бы мы ни старались, мы не смогли обнаружить никаких признаков хвоста кометы. Она выглядела как любой другой астероид — просто светящаяся точка, — объясняет исследователь из Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии Давиде Фарноккиа. Поделиться

Комета

Интерес к космическому объекту 2003 RM еще больше усилился в 2017 году с появлением Оумуамуа (1I/2017 U1) — первого межзвездного объекта, прошедшего через Солнечную систему.

Как и 2003 г. RM, Оумуамуа демонстрировал необычное ускорение при приближении к Солнцу, но не имел видимого хвоста.

По мнению ряда ученых, поверхность объекта могла содержать замороженный молекулярный водород, который и дал ускорение в процессе сублимации.

Что астрофизикам удалось узнать о "темных кометах"

К 2023 году астрономы обнаружили семь объектов в Солнечной системе, демонстрировавших кометное поведение без видимых хвостов.

Имея достаточно примеров, чтобы сформировать закономерность, научное сообщество создало новую категорию для этих объектов, назвав их "темными кометами".

После открытия еще семи таких объектов ученые провели более глубокий анализ их орбит и отражательной способности, разделив темные кометы на два основных класса.

Большие темные кометы с вытянутыми орбитами. Эти объекты достигают сотни метров и более в диаметре. Их орбиты сильно вытянуты, напоминая орбиты комет семьи Юпитера.

Малые темные кометы с круговыми орбитами. Эти объекты меньше по размеру — до нескольких десятков метров в диаметре. Их орбиты более круговые, они находятся внутри орбит внутренних планет — Меркурия, Венеры, Земли и Марса.

Эти космические объекты представляют интерес для астрофизиков, поскольку они могли играть важную роль в доставке на Землю молекул, участвовавших в возникновении жизни.

Однако эти объекты также представляют потенциальную угрозу для Земли. Отсутствие видимого хвоста затрудняет их обнаружение, а непредсказуемые траектории повышают риск неожиданных встреч.

Чтобы уменьшить эти риски, ученые работают над усовершенствованием методов обнаружения и отслеживания темных комет.

В настоящее время исследователи продолжают анализировать свойства темных комет, чтобы лучше понять их поведение и происхождение. Поскольку 14 таких объектов уже идентифицированы и классифицированы, астрономы ожидают, что в будущем их будет найдено больше, что еще больше углубит понимание этих скрытых путешественников Солнечной системы.