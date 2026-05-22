NASA відшукало причину аномальної поведінки Сонця

21 серпня 2025 року Сонце випустило те, що спочатку вважалося звичайним спалахом радіохвильової енергії. Однак вченів приголомшило те, що цей сигнал тривав рекордних 19 діб поспіль. Дослідники з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA вирішили дізнатися, що ж насправді сталося.
Головні тези:
- Унікальну космічну подію допоміг зафіксувати Solar Orbiter — зонд для спостереження за Сонцем.
- Надмірна активність на зірці може вплинути на космічні апарати та супутники.
Що насправді сталося на Сонці
Спалах радіохвильової енергії на Сонці — це різновид імпульсів, які відбуваються регулярно та згасають протягом кількох годин або днів.
Однак те, що почалося 21 серпня 2025 року затягнулося на рекордних 19 діб — ніхто з науковців не міг зрозуміти причину такої аномальної тривалості.
Дослідники з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA навіть створили новий спосіб визначення джерела радіоспалаху.
З цією метою вони уважно проаналізували дані з космічного апарату STEREO-A — саме це дало можливість локалізувати джерело поблизу структури в атмосфері Сонця, яка називається шоломоподібним стримером.
Після завершення тривалих досліджень вчені дійшли висновку, що причиною загадкової активності на Сонці було тріо вибухових викидів. Їх також часто називають корональними викидами маси.
Варто зазначити, що всередині одного й того ж регіону вони могли суттєво посилити цю унікальну космічну подію.
