NASA відшукало причину аномальної поведінки Сонця

21 серпня 2025 року Сонце випустило те, що спочатку вважалося звичайним спалахом радіохвильової енергії. Однак вченів приголомшило те, що цей сигнал тривав рекордних 19 діб поспіль. Дослідники з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA вирішили дізнатися, що ж насправді сталося.

Що насправді сталося на Сонці

Спалах радіохвильової енергії на Сонці — це різновид імпульсів, які відбуваються регулярно та згасають протягом кількох годин або днів.

Однак те, що почалося 21 серпня 2025 року затягнулося на рекордних 19 діб — ніхто з науковців не міг зрозуміти причину такої аномальної тривалості.

Дослідники з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA навіть створили новий спосіб визначення джерела радіоспалаху.

З цією метою вони уважно проаналізували дані з космічного апарату STEREO-A — саме це дало можливість локалізувати джерело поблизу структури в атмосфері Сонця, яка називається шоломоподібним стримером.

Шоломоподібний стример — це воронкоподібна структура в сонячній короні. Він формується, коли гаряча сонячна плазма опиняється замкненою вздовж гігантських магнітних петель, що простягаються назовні від Сонця, з довгими шлейфоподібними хвостами, що відходять у космос.

Після завершення тривалих досліджень вчені дійшли висновку, що причиною загадкової активності на Сонці було тріо вибухових викидів. Їх також часто називають корональними викидами маси.