NASA отыскало причину аномального поведения Солнца

21 августа 2025 года Солнце выпустило то, что первоначально считалось обычной вспышкой радиоволновой энергии. Однако ученых ошеломило то, что этот сигнал длился рекордные 19 суток подряд. Исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда NASA решили узнать, что же произошло.
Главные тезисы
- Уникальное космическое событие помогло зафиксировать Solar Orbiter — зонд для наблюдения за Солнцем.
- Чрезмерная активность звезды может повлиять на космические аппараты и спутники.
Что на самом деле произошло на Солнце
Вспышка радиоволновой энергии на Солнце — это разновидность импульсов, которые происходят регулярно и угасают в течение нескольких часов или дней.
Однако то, что началось 21 августа 2025 года, затянулось на рекордных 19 суток — никто из ученых не мог понять причину такой аномальной продолжительности.
Исследователи из Центра космических полетов имени Годдарда NASA даже создали новый способ определения источника радиовспышки.
С этой целью они внимательно проанализировали данные космического аппарата STEREO-A — именно это позволило локализовать источник вблизи структуры в атмосфере Солнца, которая называется шлемовидным стриммером.
После завершения длительных исследований ученые пришли к выводу, что причиной загадочной активности на Солнце было трио взрывных выбросов. Их часто называют корональными выбросами массы.
Следует отметить, что внутри одного и того же региона они могли существенно усилить это уникальное космическое событие.
