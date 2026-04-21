NASA вимушено вимикає прилад на борту Voyager 1 — що відбувається

Перший міжзоряний космічний апарат Voyager 1, який розпочав свою роботу ще в далекому 1977 році, зіткнувся зі зниженням рівня енергоживлення. Саме тому команда NASA була вимушена тимчасово вимкнути один із наукових інструментів.
Головні тези:
- Відключення наукового інструмента — це наразі найкращий доступний варіант з усіх можливих.
- Це дає можливість зберегти працездатність першого міжзоряного дослідника космосу.
Проблеми з Voyager 1 — що з ним не так
Як повідомили журналістам в НАСА, американське космічне агентство намагається розробити "далекоглядний план" для продовження терміну служби апарата.
Окрім того, є всі шанси на те, що вдасться відновити повноцінну роботу Voyager 1.
На тлі останніх подій науковці нагадують про те, що саме цей апарат є найдальшим від Землі об’єктом, який створила людина.
Щу 14 років тому він також став першим зондом, що вийшов поза межі Сонячної системи.
Про неочікуване падіння енергоспоживання стало відомо 27 лютого — це сталося під час запланованого маневру.
За словами інженерів, подальше зниження потужності може активувати захисну систему, яка автоматично вимкне окремі компоненти апарата.
