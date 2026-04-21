NASA вимушено вимикає прилад на борту Voyager 1 — що відбувається
Проблеми з Voyager 1 - що з ним не так
Перший міжзоряний космічний апарат Voyager 1, який розпочав свою роботу ще в далекому 1977 році, зіткнувся зі зниженням рівня енергоживлення. Саме тому команда NASA була вимушена тимчасово вимкнути один із наукових інструментів.

  • Відключення наукового інструмента — це наразі найкращий доступний варіант з усіх можливих.
  • Це дає можливість зберегти працездатність першого міжзоряного дослідника космосу.

Як повідомили журналістам в НАСА, американське космічне агентство намагається розробити "далекоглядний план" для продовження терміну служби апарата.

Окрім того, є всі шанси на те, що вдасться відновити повноцінну роботу Voyager 1.

На тлі останніх подій науковці нагадують про те, що саме цей апарат є найдальшим від Землі об’єктом, який створила людина.

Щу 14 років тому він також став першим зондом, що вийшов поза межі Сонячної системи.

Про неочікуване падіння енергоспоживання стало відомо 27 лютого — це сталося під час запланованого маневру.

За словами інженерів, подальше зниження потужності може активувати захисну систему, яка автоматично вимкне окремі компоненти апарата.

Щоб запобігти цьому, NASA вирішило відключити один із приладів на борту Voyager 1, який наразі перебуває на відстані понад 25 мільярдів кілометрів від Землі. Це тимчасовий крок, поки фахівці працюють над більш стабільним рішенням.

Більше по темі

"Ланцюг" із 14 галактик. Астрономи зробили надзвичайне відкриття у космосі
галактика
У космосі виявили червоного карлика із загадковою планетною системою
Що відомо про нову загадкову знахідку в космосі
"Сонце на замовлення". Як працюватимуть дзеркала в космосі
Сонце

