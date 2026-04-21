NASA вынужденно выключает прибор на борту Voyager 1 — что происходит

Первый межзвездный космический аппарат Voyager 1, который начал свою работу еще в далеком 1977 году, столкнулся с понижением уровня энергопитания. Именно поэтому команда NASA была вынуждена временно отключить один из научных инструментов.
Главные тезисы
- Отключение научного инструмента — это лучший доступный вариант из всех возможных.
- Это позволяет сохранить работоспособность первого межзвездного исследователя космоса.
Проблемы на Voyager 1 — что с ним не так
Как сообщили журналистам в НАСА, американское космическое агентство пытается разработать "дальновидный план" для продления срока службы аппарата.
Кроме того, есть все шансы, что удастся восстановить полноценную работу Voyager 1.
На фоне последних событий ученые напоминают о том, что именно этот аппарат является самым далеким от Земли объектом, созданным человеком.
Еще 14 лет назад он также стал первым зондом, вышедшим за пределы Солнечной системы.
О неожиданном падении энергопотребления стало известно 27 февраля — это произошло во время запланированного маневра.
По словам инженеров, дальнейшее снижение мощности может активировать защитную систему, которая автоматически выключит отдельные компоненты аппарата.
