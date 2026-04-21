NASA вынужденно выключает прибор на борту Voyager 1 — что происходит
Проблемы на Voyager 1 – что с ним не так
Источник:  The Independent

Первый межзвездный космический аппарат Voyager 1, который начал свою работу еще в далеком 1977 году, столкнулся с понижением уровня энергопитания. Именно поэтому команда NASA была вынуждена временно отключить один из научных инструментов.

Главные тезисы

  • Отключение научного инструмента — это лучший доступный вариант из всех возможных.
  • Это позволяет сохранить работоспособность первого межзвездного исследователя космоса.

Проблемы на Voyager 1 — что с ним не так

Как сообщили журналистам в НАСА, американское космическое агентство пытается разработать "дальновидный план" для продления срока службы аппарата.

Кроме того, есть все шансы, что удастся восстановить полноценную работу Voyager 1.

На фоне последних событий ученые напоминают о том, что именно этот аппарат является самым далеким от Земли объектом, созданным человеком.

Еще 14 лет назад он также стал первым зондом, вышедшим за пределы Солнечной системы.

О неожиданном падении энергопотребления стало известно 27 февраля — это произошло во время запланированного маневра.

По словам инженеров, дальнейшее снижение мощности может активировать защитную систему, которая автоматически выключит отдельные компоненты аппарата.

Чтобы предотвратить это, NASA решило отключить один из приборов на борту Voyager 1, который находится на расстоянии более 25 миллиардов километров от Земли. Это временный шаг, пока специалисты работают над более стабильным решением.

