Людство катастрофічними темпами винищує популяції диких тварин

У новому дослідженні науковців з Всесвітнього фонду дикої природи зазначається, що останні 50 років вдбулось катастрофічне скорочення популяцій диких тварин.

Що відомо про стрімке скорочення популяцій диких тварин у світі

Зазначається, що за останні півстоліття популяції диких тварин по всьому світу скоротились на 73%.

Так, Фонд спільно з Лондонським зоологічним товариством проводить відстеження 5 тис 495 видів амфібій, птахів, риб, ссавців і рептилій по всьому світу за допомогою бази даних "Індекс живої планети", яка фіксує рівень винищення популяцій диких тварин внаслідок людської діяльності.

У новому звіті вказується, що популяції прісноводних видів скоротились в середньому на 85%, наземних — на 69%, а морських — на 56% у період між 1970 та 2020 роками.

Сніговий барс

Це дійсно вказує нам на те, що тканина природи розпадається, — підкреслила наукова співробітниця WWF Ребека Шоу. Поширити

Які наслідки матиме стрімке скорочення популяцій диких тварин

Вона попередила, що глобальне скорочення популяцій диких тварин внаслідок людської діяльності матиме подальші каскадні наслідки.

Популяції хребетних тварин підтримують здоров'я екосистем і послуги, які ми отримуємо від них, такі як стабільний клімат, рясна і чиста вода, здорові ґрунти для вирощування продуктів харчування, продуктивне рибальство, яке забезпечує людей білком. Якщо ви спостерігаєте таке скорочення популяцій хребетних по всьому світу, то з часом у вас виникнуть проблеми з підтримкою та збереженням здоров'я і добробут людей, — пояснює Ребека Шоу. Поширити

У Всесвітньому фонді дикої природи підкреслюють, що найбільше скорочення видів диких тварин зафіксовано на території Південної Америки та Карибському басейні — у середньому на 95%, після цього йдуть Африка, (76%), Азія і Тихоокеанський регіон (60%).

Автори звіту пояснюють, що на європейському континенті, у Центральній Азії та Північній Америці, де популяції диких тварин скоротились більш ніж на третину, природа у великих масштабах була винищена ще до 1970 року.

Аналітики підкреслюють, що руйнування територій, на яких мешкають дикі тварини, було спричинене будівництвом інфраструктури з виробництва харчових продуктів, а також масштабною вирубкою тропічних лісів.

У звіті зазначили, що приблизно 40% усіх придатних для життя земель на планеті люди використовують для виробництва харчових продуктів.

Щоб зберегти живу планету, на якій процвітають люди і природа, нам потрібні дії, які відповідають масштабам виклику, — наголошують автори звіту. Поширити

Ребека Шоу підкреслила, що люди теж можуть вплинути на вибір продуктів, особливо споживати меншу кількість тваринного білка.