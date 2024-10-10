Людство катастрофічними темпами винищує популяції диких тварин

У новому дослідженні науковців з Всесвітнього фонду дикої природи зазначається, що останні 50 років вдбулось катастрофічне скорочення популяцій диких тварин.
Головні тези:
- Протягом останніх 50 років популяції диких тварин зменшились на 73%, що становить серйозну загрозу для екосистем та людського добробуту.
- Глобальне скорочення популяцій диких тварин призводить до руйнування природних середовищ та послуг, які люди отримують від природи.
- Основними причинами зменшення чисельності диких тварин є вирубка лісів, будівництво інфраструктури і використання земель для виробництва харчових продуктів.
- Невідкладні заходи потрібно вживати у сфері споживання тваринного білка та у вирішенні проблеми винищення диких тварин.
- Світові спільноті потрібно спільно діяти, щоб зупинити скорочення популяцій диких тварин та зберегти живу планету для майбутніх поколінь.
Що відомо про стрімке скорочення популяцій диких тварин у світі
Зазначається, що за останні півстоліття популяції диких тварин по всьому світу скоротились на 73%.
Так, Фонд спільно з Лондонським зоологічним товариством проводить відстеження 5 тис 495 видів амфібій, птахів, риб, ссавців і рептилій по всьому світу за допомогою бази даних "Індекс живої планети", яка фіксує рівень винищення популяцій диких тварин внаслідок людської діяльності.
У новому звіті вказується, що популяції прісноводних видів скоротились в середньому на 85%, наземних — на 69%, а морських — на 56% у період між 1970 та 2020 роками.
Які наслідки матиме стрімке скорочення популяцій диких тварин
Вона попередила, що глобальне скорочення популяцій диких тварин внаслідок людської діяльності матиме подальші каскадні наслідки.
У Всесвітньому фонді дикої природи підкреслюють, що найбільше скорочення видів диких тварин зафіксовано на території Південної Америки та Карибському басейні — у середньому на 95%, після цього йдуть Африка, (76%), Азія і Тихоокеанський регіон (60%).
Автори звіту пояснюють, що на європейському континенті, у Центральній Азії та Північній Америці, де популяції диких тварин скоротились більш ніж на третину, природа у великих масштабах була винищена ще до 1970 року.
Аналітики підкреслюють, що руйнування територій, на яких мешкають дикі тварини, було спричинене будівництвом інфраструктури з виробництва харчових продуктів, а також масштабною вирубкою тропічних лісів.
У звіті зазначили, що приблизно 40% усіх придатних для життя земель на планеті люди використовують для виробництва харчових продуктів.
Ребека Шоу підкреслила, що люди теж можуть вплинути на вибір продуктів, особливо споживати меншу кількість тваринного білка.
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