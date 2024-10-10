Человечество катастрофическими темпами истребляет популяции диких животных

В новом исследовании ученых Всемирного фонда дикой природы отмечается, что последние 50 лет произошло катастрофическое сокращение популяций диких животных.
Главные тезисы
- Популяции диких животных сократились на 73% за последние 50 лет из-за деятельности человека, что ставит под угрозу экосистемы и благосостояние человека.
- Основные причины сокращения численности диких животных - вырубка лесов, строительство инфраструктуры и использование земель для производства пищевых продуктов.
- Глобальное сокращение популяций диких животных вызывает разрушение природных сред, что угрожает получению людьми необходимых природных услуг.
- Совместные усилия мирового сообщества необходимы для остановки сокращения популяций диких животных и сохранения биоразнообразия для будущих поколений.
- Для изменения тенденций требуются масштабные действия, включая сокращение потребления животного белка и охрану среды обитания диких видов.
Что известно о стремительном сокращении популяций диких животных в мире
За последние полвека популяции диких животных по всему миру сократились на 73%.
Фонд совместно с Лондонским зоологическим обществом проводит отслеживание 5 тыс 495 видов амфибий, птиц, рыб, млекопитающих и рептилий по всему миру с помощью базы данных "Индекс живой планеты", которая фиксирует уровень истребления популяций диких животных вследствие человеческой деятельности.
В новом отчете указывается, что популяции пресноводных видов сократились в среднем на 85%, наземных — на 69%, а морских — на 56% в период между 1970 и 2020 годами.
Какие последствия будет иметь стремительное сокращение популяций диких животных
Она предупредила, что глобальное сокращение популяций диких животных в результате человеческой деятельности будет иметь дальнейшие каскадные последствия.
Во Всемирном фонде дикой природы подчеркивают, что наибольшее сокращение видов диких животных зафиксировано на территории Южной Америки и в Карибском бассейне — в среднем на 95%, после этого следуют Африка, (76%), Азия и Тихоокеанский регион (60%).
Авторы отчета объясняют, что на европейском континенте, Центральной Азии и Северной Америке, где популяции диких животных сократились более чем на треть, природа в больших масштабах была истреблена еще до 1970 года.
Аналитики подчеркивают, что разрушение территорий, на которых обитают дикие животные, было вызвано строительством инфраструктуры по производству пищевых продуктов, а также масштабной вырубкой тропических лесов.
В отчете отметили, что около 40% всех пригодных для жизни земель на планете люди используют для производства пищевых продуктов.
Ребекка Шоу подчеркнула, что люди тоже могут повлиять на выбор продуктов, особенно потреблять меньшее количество животного белка.
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