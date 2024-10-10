Ученые бьют тревогу из-за катастрофического сокращения популяций диких животных
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые бьют тревогу из-за катастрофического сокращения популяций диких животных

Медведи
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Источник:  The Washington Post

В новом исследовании ученых Всемирного фонда дикой природы отмечается, что последние 50 лет произошло катастрофическое сокращение популяций диких животных.

Главные тезисы

  • Популяции диких животных сократились на 73% за последние 50 лет из-за деятельности человека, что ставит под угрозу экосистемы и благосостояние человека.
  • Основные причины сокращения численности диких животных - вырубка лесов, строительство инфраструктуры и использование земель для производства пищевых продуктов.
  • Глобальное сокращение популяций диких животных вызывает разрушение природных сред, что угрожает получению людьми необходимых природных услуг.
  • Совместные усилия мирового сообщества необходимы для остановки сокращения популяций диких животных и сохранения биоразнообразия для будущих поколений.
  • Для изменения тенденций требуются масштабные действия, включая сокращение потребления животного белка и охрану среды обитания диких видов.

Что известно о стремительном сокращении популяций диких животных в мире

За последние полвека популяции диких животных по всему миру сократились на 73%.

Фонд совместно с Лондонским зоологическим обществом проводит отслеживание 5 тыс 495 видов амфибий, птиц, рыб, млекопитающих и рептилий по всему миру с помощью базы данных "Индекс живой планеты", которая фиксирует уровень истребления популяций диких животных вследствие человеческой деятельности.

В новом отчете указывается, что популяции пресноводных видов сократились в среднем на 85%, наземных — на 69%, а морских — на 56% в период между 1970 и 2020 годами.

Человечество катастрофическими темпами истребляет популяции диких животных
Снежный барс

Это действительно указывает нам, что ткань природы распадается, — подчеркнула научная сотрудница WWF Ребекка Шоу.

Какие последствия будет иметь стремительное сокращение популяций диких животных

Она предупредила, что глобальное сокращение популяций диких животных в результате человеческой деятельности будет иметь дальнейшие каскадные последствия.

Популяции позвоночных животных поддерживают здоровье экосистем и полученные от них услуги, такие как стабильный климат, обильная и чистая вода, здоровые почвы для выращивания продуктов питания, продуктивное рыболовство, которое обеспечивает людей белком. Если вы наблюдаете такое сокращение популяций позвоночных по всему миру, то со временем у вас возникнут проблемы с поддержкой и сохранением здоровья и благополучия людей, — объясняет Ребекка Шоу.

Во Всемирном фонде дикой природы подчеркивают, что наибольшее сокращение видов диких животных зафиксировано на территории Южной Америки и в Карибском бассейне — в среднем на 95%, после этого следуют Африка, (76%), Азия и Тихоокеанский регион (60%).

Авторы отчета объясняют, что на европейском континенте, Центральной Азии и Северной Америке, где популяции диких животных сократились более чем на треть, природа в больших масштабах была истреблена еще до 1970 года.

Аналитики подчеркивают, что разрушение территорий, на которых обитают дикие животные, было вызвано строительством инфраструктуры по производству пищевых продуктов, а также масштабной вырубкой тропических лесов.

В отчете отметили, что около 40% всех пригодных для жизни земель на планете люди используют для производства пищевых продуктов.

Чтобы сохранить живую планету, на которой преуспевают люди и природа, нам нужны действия, соответствующие масштабам вызова, — отмечают авторы отчета.

Ребекка Шоу подчеркнула, что люди тоже могут повлиять на выбор продуктов, особенно потреблять меньшее количество животного белка.

Пора действовать, и это должны быть масштабные действия, согласованные и сосредоточенные как на климате, так и на природе, чтобы изменить эти тенденции, — подчеркнула Ребекка Шоу.

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