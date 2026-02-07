Науковці неочікувано отримали рідкісний графен при проведенні класичного експерименту Едісона

Група вчених повторила один із ранніх експериментів американського винахідника Томаса Едісона. Дослідники вважають, що він, можливо, створив матеріал, властивості якого не був здатний усвідомити свого часу.

Науковці неочікувано отримали рідкісний графен

До Едісона інші винахідники вже створювали лампи розжарювання, але термін служби цих ранніх моделей був занадто коротким, а споживаний струм занадто високим. Експерименти винахідника і його команди з різними типами нитки розжарювання і методами видалення кіптяви дозволили досягти значного прогресу.

Лукас Едді з Райсського університету і група інших вчених провели дослідження, в ході якого вони повторили один з експериментів Едісона 1879 року, але не для створення лампочки, а з метою отримання графена.

Це двовимірна форма вуглецю, розташованого у вигляді шестикутників, яка використовується в експериментах з квантової фізики і може знайти застосування в суперкомп'ютерах і накопичувачах енергії.

Однією з форм вуглецю є турбостатичний графен. В даний час він виробляється шляхом подачі напруги на вуглецевий резистор і вимагає нагрівання до температури не менше 2000 °C. Вчені хотіли знайти дешевший варіант, ніж існуючі механізми, які є досить складними.

Едді поділився, що спочатку він разом з командою інших вчених розглядали все, від дугових зварювальних апаратів до дерев, уражених блискавкою. Через деякий час вони згадали про те, що в ранніх лампочках часто використовувалися вуглецеві нитки розжарювання.

У виданні нагадали, що перші лампочки Едісона працювали за рахунок нагрівання нитки розжарювання до 2300 °C, щоб вона світилася. Згодом вуглецеві нитки були замінені на вольфрамові.

Залишаючи лампочку увімкненою всього на 20 секунд за раз, вчені змогли змінити колір нитки розжарювання з сірого на сріблястий. Дослідники ідентифікували речовину, що бере участь у цьому процесі, показавши, що частини нитки розжарювання стали графеном.