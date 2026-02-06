Ученые неожиданно получили редкий графен при проведении классического эксперимента Эдисона

Группа ученых повторила один из ранних экспериментов американского изобретателя Томаса Эдисона. Исследователи полагают, что он, возможно, создал материал, свойства которого не способен осознать свое время.
Главные тезисы
- Повторение эксперимента Эдисона привело к получению редкого графена, открыв новые перспективы в исследованиях материалов.
- Графен, как двумерная форма углерода, имеет огромный потенциал для применения в суперкомпьютерах и накопителях энергии.
Ученые неожиданно получили редкий графен
До Эдисона другие изобретатели уже создавали лампы накаливания, но срок службы этих ранних моделей был слишком коротким, а потребляемый ток слишком высоким. Эксперименты изобретателя и его команды с разными типами нити накаливания и методами удаления копоти позволили добиться значительного прогресса.
Лукас Эдди из Райсского университета и группа других ученых провели исследование, в ходе которого они повторили один из экспериментов Эдисона 1879 г., но не для создания лампочки, а с целью получения графена.
Это двумерная форма углерода, расположенного в виде шестиугольников, используемая в экспериментах по квантовой физике и может найти применение в суперкомпьютерах и накопителях энергии.
Эдди поделился, что сначала он вместе с командой других ученых рассматривали все от дуговых сварочных аппаратов до деревьев, пораженных молнией. Через некоторое время они упомянули о том, что в ранних лампочках часто использовались углеродные нити накаливания.
В издании напомнили, что первые лампочки Эдисона работали за счет нагревания нити накаливания до 2300 °C, чтобы она светилась. Впоследствии углеродные нити были заменены на вольфрамовые.
Покидая лампочку включенной всего на 20 секунд за раз, ученые смогли изменить цвет нити накаливания с серого на серебристый. Исследователи идентифицировали участвующее в этом процессе вещество, показав, что части нити накаливания стали графеном.
Ученые предполагают, что лампочки, похожие на создавшие Эдисон, можно использовать для более легкого изучения способа производства графена при постоянном напряжении и образовании в нем дефектов.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-