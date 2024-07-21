За інформацією Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, у період з 1500 року і до сьогоднішнього дня в результаті діяльності людства на Землі перестали існувати 777 видів тварин.

Як людство сприяє вимиранню дикої природи на планеті

У матеріалі Livescience зазначається, що людство почало сприяти вимиранню диких тварин та рослин на Землі задовго до 1500 року, однак науковці донедавна не мали змоги дослідити ці процеси.

МСОП оцінив ризик зникнення лише близько 5% відомих у світі видів, тож має бути ще багато вимирань, які не були зареєстровані.

Квагга

Відповідно до нових досліджень, проведених у 2022 році, що у період з 1500 року могло зникнути від 150 тис до 260 тис усіх відомих людству видів.

Я подумав, боже, чи не припустився я помилок у розрахунках? - зазначає автор дослідження професор Роберт Коуї з Гавайського університету, який був шокований отриманими цифрами. Поширити

Загалом застосування наукових методів передбачає, що 100 тис. із приблизно 2 млн відомих видів вимерли за останні 500 років. Ця оцінка не враховує невідомі види тварин.

За приблизними оцінками науковців, кількість вимерлих в результаті діяльності людини видів тварин приблизно становить 381 тис 150.

Що заважає науковцям оцінити наслідки вимирання тварин через діяльність людини

Доцент кафедри біологічних наук Університету Маккуорі в Австралії Джон Елрой висловив думку, що практично неможливо розрахувати сучасні темпи вимирання.

За його словами, щоб зрозуміти загальні темпи вимирання, дослідникам необхідно знати, скільки видів взагалі існує.

Мало того, що велика частина дикої природи світу невідома науці, незалежно від оцінок, вона також часто концентрується в недостатньо вивчених регіонах, таких як тропіки.

Що ще гірше, комахи мають більше видів, ніж будь-яка інша група тварин, проте ми мало знаємо про них порівняно з більшими групами тварин, такими як ссавці та птахи.

Незалежно від точних темпів, Елрой ясно розуміє, що люди погіршують темпи вимирання і що число вимирань набагато перевищує 777, зареєстрованих у Червоному списку МСОП.