По информации Красного списка Международного союза охраны природы, в период с 1500 года по настоящее время в результате деятельности человечества на Земле перестали существовать 777 видов животных.

Как человечество способствует вымиранию дикой природы на планете

В материале Livescience отмечается, что человечество начало способствовать вымиранию диких животных и растений на Земле задолго до 1500 года, однако ученые до недавнего времени не смогли исследовать эти процессы.

МСОП оценил риск исчезновения лишь около 5% известных в мире видов, поэтому должно быть еще много вымираний, которые не были зарегистрированы.

Квагга

Согласно новым исследованиям, проведенным в 2022 году, в период с 1500 года могло исчезнуть от 150 тыс. до 260 тыс. всех известных человечеству видов.

Я подумал, господи, не допустил ли я ошибок в расчетах? - отмечает автор исследования профессор Роберт Коуи из Гавайского университета, шокированный полученными цифрами. Поделиться

В целом применение научных методов предполагает, что 100 тыс. из примерно 2 млн. известных видов вымерли за последние 500 лет. Эта оценка не учитывает неизвестные виды животных.

По приблизительным оценкам ученых, количество вымерших в результате деятельности человека видов животных составляет примерно 381 тыс 150.

Что мешает ученым оценить последствия вымирания животных через деятельность человека

Доцент кафедры биологических наук Университета Маккуори в Австралии Джон Элрой высказал мнение, что практически невозможно рассчитать современные темпы вымирания.

По его словам, чтобы понять общие темпы вымирания, исследователям нужно знать, сколько видов вообще существует.

Мало того, что большая часть дикой природы мира неизвестна науке, независимо от оценок, она также часто концентрируется в недостаточно изученных регионах, таких как тропики.

Более того, насекомые имеют больше видов, чем любая другая группа животных, однако мы мало знаем о них по сравнению с большими группами животных, такими как млекопитающие и птицы.

Независимо от точных темпов, Элрой ясно понимает, что люди ухудшают темпы вымирания и число вымираний намного превышает 777, зарегистрированных в Красном списке МСОП.