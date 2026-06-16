Науковці помітили зміни на Сонці — чому це важливо

Уперше в історії вченим вдалося зафіксувати ознаки великого сонячного спалаху за кілька годин до його початку. Це дасть можливість створити точніші системи прогнозування космічної погоди.

Вчені зробили новий прорив у вивченні Сонця

Це вдалося зробити завдяки зусиллям дослідників під керівництвом Луїса Сейфріца з Технологічного інституту Нью-Джерсі.

Вони детально проаналізували рідкісні спостереження, отримані перед спалахом класу X9, який стався 3 жовтня 2024 року.

Вчені звернули увагу на те, що активна область світила кілька днів поспіль демонструвала високу активність.

За їхніми словами, майже 3 години до вибуху в сонячній атмосфері почали зростати відразу кілька параметрів:

яскравість плазми,

швидкість її руху,

рівень турбулентності.

Загалом всі ці ознаки можуть вказувати на поступову втрату стійкості магнітного поля.

Ба більше, були зафіксовані циклічні коливання цих показників.

Як зазначають дослідники, поки що йдеться лише про один випадок, тому говорити про можливість надійного прогнозування спалахів ще зарано.