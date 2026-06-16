Ученые заметили изменения на Солнце — почему это важно

Впервые в истории ученым удалось зафиксировать признаки большой солнечной вспышки за несколько часов до ее начала. Это даст возможность создать более точные системы прогнозирования космической погоды.

Ученые совершили новый прорыв в изучении Солнца

Это удалось сделать благодаря усилиям исследователей под руководством Луиса Сейфрица из Технологического института Нью-Джерси.

Они подробно проанализировали редкие наблюдения, полученные перед вспышкой класса X9, которая произошла 3 октября 2024 года.

Ученые обратили внимание на то, что активная область светила несколько дней подряд демонстрировала высокую активность.

По их словам, почти 3 часа до взрыва в солнечной атмосфере начали расти сразу несколько параметров:

яркость плазмы,

скорость ее движения,

уровень турбулентности.

В общем, все эти признаки могут указывать на постепенную потерю устойчивости магнитного поля.

Более того, были зафиксированы циклические колебания этих показателей.

Как отмечают исследователи, пока речь идет только об одном случае, поэтому говорить о возможности надежного прогнозирования вспышек еще рано.