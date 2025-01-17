Як зазначається у дослідженні швейцарських та австрійських науковців, сталі багаторічні посухи будуть лише посилюватись найближчим часом на тлі змін клімату і глобального підвищення температури на планеті.

Що відомо про посилення екстремальної посухи по всьому світу

У звіті Швейцарського федерального інституту досліджень лісу, снігу та ландшафту за участю професорки Франчески Пелліччіотті з Інституту науки і технологій Австрії підкреслюється, що 15-річна стійка руйнівна мегапосуха, яка виявилась найтривалішою за останню 1 тис років, майже виснажила водні запаси на території Чилі.

У країні через цю руйнівну посуху навіть було порушено видобуток корисних копалин.

Зазначається, що це лише один яскравий приклад того, як зміна клімату і глобальне потепління впливає на багаторічні посухи та кризу із дефіцитом водних ресурсів в уразливих регіонах по всьому світу.

У матеріалі Phys.org, підкреслюється, що людство звертає увагу на посухи вже переважно тоді, коли вони завдають шкоди сільськогосподарській діяльності.

Швейцарські та австрійські науковці проаналізували метеорологічні дані по всьому світу і створили моделі посух з 1980 по 2018 рік.

Наслідки аномальної посухи

Вони побачили тривожну тенденцію до посилення посух, які стають все більш тривалими, частішими та руйнівними.

Щороку з 1980 року площі, уражені посухою, в середньому розширюються на додаткові п'ятдесят тисяч квадратних кілометрів — це приблизно площа Словаччини або американських штатів Вермонт і Нью-Гемпшир разом узятих — завдаючи величезної шкоди екосистемам, сільському господарству та виробництву енергії, — зазначає професор Франческа Пелліччіотті. Поширити

Команда науковців має на меті з’ясувати ймовірні довготривалі наслідки стійких посух по всьому світу і взяти участь у розробці політики, яка підготує людство до майбутніх тривалих та аномальних посушливих періодів.

Дослідники провели розрахунки аномалій у кількості опадів і евапотранспірації — процесу випаровування води з ґрунту і рослин та вплив цих процесів на природні екосистеми в усьому світі.

Їм вдалось визначити, що виникнення тривалих посух і в добре вивчених, і в маловідомих регіонах, особливо на території тропічних лісів та в Андах.

Як посухи впливають на різні регіони планети з різним кліматом

На думку дослідників, постійне зростання температур, тривалі посухи і випаровування води з часом призводять до більш сухих, коричневих екосистем, навіть попри те, що також впливають на більшу кількість опадів.

Щоб забезпечити однаковість результатів по всьому світу, група розробила багатоетапний аналіз, який краще визначає зміни в регіонах з високим листям і ранжує посухи за їхньою серйозністю з 1980 року.

Результати досліджень показали, що мегапосухи мали найбільший безпосередній вплив на помірні луки.

Зазначається, що найбільш посушливі райони були виявлені на території США, центральної і східної Монголії, південно-східної Австралії.

З іншого боку, група пролила додаткове світло на парадоксальні ефекти, що спостерігаються в тропічних і бореальних лісах.

Тоді як тропічні ліси мають змогу частково компенсувати наслідки тривалих посух, поки мають достатні запаси води, бореальні ліси і тундра реагують по-іншому.

Потепління сприяє зростанню рослинності у цих регіонах, оскільки вони характеризуються більш низькими температурами, а не водними запасами.

Тенденція до інтенсифікації очевидна: команда створила першу глобальну картину мегапосух та їхнього впливу на рослинність із високою роздільною здатністю.