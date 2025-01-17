Как отмечается в исследовании швейцарских и австрийских ученых, устоявшиеся многолетние засухи будут лишь усиливаться в ближайшее время на фоне изменений климата и глобального повышения температуры на планете.

Что известно об усилении экстремальной засухи по всему миру

В отчете Швейцарского федерального института исследований леса, снега и ландшафта с участием профессора Франчески Пелличчиотти из Института науки и технологий Австрии подчеркивается, что 15-летняя стойкая разрушительная мегазасуха, которая оказалась самой продолжительной за последние 1 тыс. лет, почти истощила водные запасы на территории.

В стране из-за этой разрушительной засухи даже была нарушена добыча полезных ископаемых.

Это лишь один яркий пример того, как изменение климата и глобальное потепление влияют на многолетние засухи и кризис с дефицитом водных ресурсов в уязвимых регионах по всему миру.

В материале Phys.org, подчеркивается, что человечество обращает внимание на засухи уже преимущественно тогда, когда они наносят ущерб сельскохозяйственной деятельности.

Швейцарские и австрийские ученые проанализировали метеорологические данные по всему миру и создали модели засух с 1980 по 2018 год.

Последствия аномальной засухи

Они увидели тревожную тенденцию к усилению засух, которые становятся все более продолжительными, более частыми и разрушительными.

Ежегодно с 1980 года площади, пораженные засухой, в среднем расширяются на дополнительные пятьдесят тысяч квадратных километров — это примерно площадь Словакии или американских штатов Вермонт и Нью-Гэмпшир вместе взятых — нанося огромный ущерб экосистемам, сельскому хозяйству и производству энергии, — отмечает Франческа Пелличчиотти. Поделиться

Команда ученых имеет целью выяснить возможные долговременные последствия устойчивых засух по всему миру и принять участие в разработке политики, которая подготовит человечество к предстоящим длительным и аномальным засушливым периодам.

Исследователи провели расчет аномалий в количестве осадков и эвапотранспирации — процесса испарения воды из почвы и растений и влияние этих процессов на природные экосистемы во всем мире.

Им удалось определить, что возникновение длительных засух и в хорошо изученных и малоизвестных регионах, особенно на территории тропических лесов и в Андах.

Как засухи влияют на разные регионы планеты с разным климатом

По мнению исследователей, постоянный рост температур, длительные засухи и испарение воды со временем приводят к более сухим, коричневым экосистемам, даже несмотря на то, что они также влияют на большее количество осадков.

Чтобы обеспечить единообразие результатов по всему миру, группа разработала многоэтапный анализ, который лучше определяет изменения в регионах с высокими листьями и ранжирует засухи по их серьезности с 1980 года.

Результаты исследований показали, что мегазасухи оказали наибольшее непосредственное влияние на умеренные луга.

Наиболее засушливые районы были обнаружены на территории США, центральной и восточной Монголии, юго-восточной Австралии.

С другой стороны, группа пролила дополнительный свет на парадоксальные эффекты, наблюдаемые в тропических и бореальных лесах.

В то время как тропические леса могут частично компенсировать последствия длительных засух, пока имеют достаточные запасы воды, бореальные леса и тундра реагируют по-другому.

Потепление способствует росту растительности в этих регионах, поскольку они характеризуются более низкими температурами, чем водными запасами.

Тенденция к интенсификации очевидна: команда создала первую глобальную картину мегапосух и их влияние на растительность с высоким разрешением.