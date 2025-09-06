Науковці реконструювали ген віком понад 20 млн років для боротьби з подагрою
Науковці реконструювали ген віком понад 20 млн років для боротьби з подагрою

ген
Джерело:  nauka.ua

Учені реконструювали ген, який зник у предків людей ще 20-29 мільйонів років тому, але може допомогти боротися з подагрою — запальною хворобою суглобів — у сучасних людей. Він сприяє синтезу ферменту, який розщеплює сечову кислоту, що і є причиною хвороби.

Головні тези:

  • Реконструйовано ген віком понад 20 млн років для лікування подагри в сучасних людей.
  • Ген сприяє синтезу ферменту, який розщеплює сечову кислоту, характерну для хвороби.
  • Дослідники використали технологію генетичного редагування CRISPR для внесення гена в клітини печінки.

Ген віком понад 20 млн років боротиметься з подагрою

Якщо генна терапія на його основі пройде випробування на тваринах, вона допоможе позбутися причини хвороби, а не лише зменшувати симптоми, як наявні ліки від подагри. Дослідження опублікували в журналі Scientific Reports.

Дослідники вивчали ген, який кодує синтез ферменту урикази, що була відповідальною за розщеплення сечової кислоти. Як вважають науковці, у давніх приматів цей ген перестав приносити еволюційну користь, адже заважав перетворенню цукрів з їжі в жири, які запасалися для періодів голодування.

З того часу раціон людей змінився, зокрема в ньому зріс вміст азоту, який міститься у білках, при розпаді яких й утворюється сечова кислота. Тому науковці запропонували відновити людський ген, що кодує уриказу, на основі подібних генів в інших ссавців та еволюційних моделей його розвитку в приматів.

Отриманий таким чином ген ввели в культуру людських клітин печінки за допомогою технології генетичного редагування CRISPR.

Порівняння з контрольними клітинами з незміненим геномом показало, що в цих клітинах вироблялася уриказа. Крім того, дослідження її внутрішньоклітинного розповсюдження вказало на те, що уриказа збиралася в органелах пероксисомах.

Ці частини клітини відповідальні за детоксикацію шкідливих для клітин сполук, тож фермент розташувався у правильному місці. У майбутньому з його допомогою сподіваються лікувати не лише подагру, але й інші спричинені накопиченням сечової кислоти порушення — хвороби серця та камені в нирках.

Це не перша спроба науковців відродити давні гени — раніше мишам вживили ген віком аж 700 мільйонів років. Він виник ще в одноклітинних організмів, а у тварин відповідальний за розвиток стовбурових клітин.

