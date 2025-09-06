Ученые реконструировали ген старше 20 млн лет для борьбы с подагрой

Ученые реконструировали ген, исчезнувший у предков людей еще 20-29 миллионов лет назад, но может помочь бороться с подагрой – воспалительной болезнью суставов – у современных людей. Он способствует синтезу фермента, расщепляющего мочевую кислоту, что и является причиной болезни.
Главные тезисы
- Ученые успешно восстановили ген, исчезнувший более 20 млн лет назад, чтобы бороться с подагрой у современных людей.
- Реконструированный ген способен синтезировать фермент, который расщепляет мочевую кислоту, играющую роль в развитии подагры.
- Используя технологию генетического редактирования CRISPR, исследователи внедрили ген в клетки печени, открыв перспективы для новых методов лечения подагры и других заболеваний, связанных с накоплением мочевой кислоты.
Ген старше 20 млн лет будет бороться с подагрой
Если генная терапия на его основе пройдет испытание на животных, она поможет избавиться от причины болезни, а не только уменьшать симптомы, как имеющееся лекарство от подагры. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.
Исследователи изучали ген, кодирующий синтез фермента уриказы, ответственной за расщепление мочевой кислоты. Как считают ученые, у древних приматов этот ген перестал приносить эволюционную пользу, ведь мешал превращению сахаров из пищи в жиры, запасавшиеся для периодов голодания.
С тех пор рацион людей изменился, в частности, в нем возросло содержание азота, содержащегося в белках, при распаде которых и образуется мочевая кислота. Поэтому ученые предложили восстановить кодирующий уриказу человеческий ген на основе подобных генов у других млекопитающих и эволюционных моделей его развития у приматов.
Полученный таким образом ген был введен в культуру человеческих клеток печени с помощью технологии генетического редактирования CRISPR.
Сравнение с контрольными клетками с неизмененным геномом показало, что в этих клетках производилась уриказа. Кроме того, исследование ее внутриклеточного распространения указало на то, что уриказа собиралась в органеллах пероксисомах.
Это не первая попытка ученых возродить древние гены — раньше мышам вживили ген 700 миллионов лет. Он возник еще у одноклеточных организмов, а у животных ответственен за развитие стволовых клеток.
