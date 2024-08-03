Науковці розгадали головну таємницю троянд

Учені багато років шукали відповідь на запитання, чому у троянд з'явилися шипи. Також це стосується й інших рослин, до прикладу, ожини, малини й окремих видів помідор. Лише зараз вдалося розгадати цю загадку.

Навіщо деяким рослинам шипи

За словами науковців, шипи виникли щонайменше 400 мільйонів років тому.

Вони є у різних видів рослин, що свідчить про конвергентну еволюцію.

Що важливо розуміти, вона відбувається тоді, коли види подібним чином пристосовуються до певних умов навколишнього середовища.

Шипи є еволюційно сформованим захистом від травоїдних тварин. Також вони можуть сприяти зростанню конкуренції між рослинами та утриманню води. Поширити

Вчені доволі довго намагалися з’ясувати, що саме змушує неспоріднені рослини вирощувати шипи.

У результаті нового масштабного дослідження стало відомо, що причиною є стародавня родина генів, відома як Lonely Guy (у перекладі — "самотній хлопець"), або LOG.

Це не означає, що існував один спільний предок, який мав колючки, а потім протягом 400 мільйонів років вони поширилися на всіх інших, а потім спорадично втрачалися. Насправді вони досить легко з’являються у різних лініях. Питання полягає в тому, як часто конвергентна еволюція стосується не лише ознак, які ми бачимо, але й генів, що стоять за цими ознаками, — пояснює один з авторів дослідження Закарі Ліппман. Поширити

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Що змінить це дослідження

За словами науковців, до цього дослідження за допомогою іншого методу видалення шипів намагалися вивести рослину, яка природним чином їх втратила.

Це призвело до того, що сьогодні існують деякі види троянд без шипів.

Але тепер, коли ген, відповідальний за шипи, ідентифікували, науковці можуть видалити їх за допомогою редагування геному. Це може з легкістю створювати більше варіацій та мати менший вплив на ріст і плодоношення рослини. Поширити

Окрім того, наголошується, що в сільському господарстві видалення шипів нарешті дасть можливість полегшити процес збору врожаю.