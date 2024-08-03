Науковці розгадали головну таємницю троянд
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розгадали головну таємницю троянд

ттроянди
Джерело:  Science

Учені багато років шукали відповідь на запитання, чому у троянд з'явилися шипи. Також це стосується й інших рослин, до прикладу, ожини, малини й окремих видів помідор. Лише зараз вдалося розгадати цю загадку.

Головні тези:

  • Шипи на трояндах та інших рослинах виникли щонайменше 400 мільйонів років тому як еволюційно сформований захист від травоїдних тварин.
  • Шипи сприяють зростанню конкуренції між рослинами та утриманню води, що є важливим для їхнього виживання.
  • Шипи виникли через стародавню родину генів Lonely Guy (LOG), яка легко з'являється у різних лініях.

Навіщо деяким рослинам шипи

За словами науковців, шипи виникли щонайменше 400 мільйонів років тому.

Вони є у різних видів рослин, що свідчить про конвергентну еволюцію.

Що важливо розуміти, вона відбувається тоді, коли види подібним чином пристосовуються до певних умов навколишнього середовища.

Шипи є еволюційно сформованим захистом від травоїдних тварин. Також вони можуть сприяти зростанню конкуренції між рослинами та утриманню води.

Вчені доволі довго намагалися з’ясувати, що саме змушує неспоріднені рослини вирощувати шипи.

У результаті нового масштабного дослідження стало відомо, що причиною є стародавня родина генів, відома як Lonely Guy (у перекладі — "самотній хлопець"), або LOG.

Це не означає, що існував один спільний предок, який мав колючки, а потім протягом 400 мільйонів років вони поширилися на всіх інших, а потім спорадично втрачалися. Насправді вони досить легко з’являються у різних лініях. Питання полягає в тому, як часто конвергентна еволюція стосується не лише ознак, які ми бачимо, але й генів, що стоять за цими ознаками, — пояснює один з авторів дослідження Закарі Ліппман.

Фото: /unsplash.com

Що змінить це дослідження

За словами науковців, до цього дослідження за допомогою іншого методу видалення шипів намагалися вивести рослину, яка природним чином їх втратила.

Це призвело до того, що сьогодні існують деякі види троянд без шипів.

Але тепер, коли ген, відповідальний за шипи, ідентифікували, науковці можуть видалити їх за допомогою редагування геному. Це може з легкістю створювати більше варіацій та мати менший вплив на ріст і плодоношення рослини.

Окрім того, наголошується, що в сільському господарстві видалення шипів нарешті дасть можливість полегшити процес збору врожаю.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Чому почав танути найширший у світі "льодовик Судного дня" — дані дослідження
Льодовик
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Що прискорює старіння жінок та забезпечує омолодження — нове дослідження
старіння
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Дослідження суперстаріння вийде на новий рівень завдяки прихильнику України Моррі Маркоффу
Моррі Маркофф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?