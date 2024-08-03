Науковці розгадали головну таємницю троянд

Учені багато років шукали відповідь на запитання, чому у троянд з'явилися шипи. Також це стосується й інших рослин, до прикладу, ожини, малини й окремих видів помідор. Лише зараз вдалося розгадати цю загадку.
Головні тези:
- Шипи на трояндах та інших рослинах виникли щонайменше 400 мільйонів років тому як еволюційно сформований захист від травоїдних тварин.
- Шипи сприяють зростанню конкуренції між рослинами та утриманню води, що є важливим для їхнього виживання.
- Шипи виникли через стародавню родину генів Lonely Guy (LOG), яка легко з'являється у різних лініях.
Навіщо деяким рослинам шипи
За словами науковців, шипи виникли щонайменше 400 мільйонів років тому.
Вони є у різних видів рослин, що свідчить про конвергентну еволюцію.
Що важливо розуміти, вона відбувається тоді, коли види подібним чином пристосовуються до певних умов навколишнього середовища.
Вчені доволі довго намагалися з’ясувати, що саме змушує неспоріднені рослини вирощувати шипи.
У результаті нового масштабного дослідження стало відомо, що причиною є стародавня родина генів, відома як Lonely Guy (у перекладі — "самотній хлопець"), або LOG.
Що змінить це дослідження
За словами науковців, до цього дослідження за допомогою іншого методу видалення шипів намагалися вивести рослину, яка природним чином їх втратила.
Це призвело до того, що сьогодні існують деякі види троянд без шипів.
Окрім того, наголошується, що в сільському господарстві видалення шипів нарешті дасть можливість полегшити процес збору врожаю.
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