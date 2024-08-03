Ученые разгадали главную тайну роз и их шипов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые разгадали главную тайну роз и их шипов

розы
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Источник:  Science

Ученые многие годы искали ответ на вопрос, почему у роз появились шипы. Также это касается и других растений, например ежевики, малины и отдельных видов помидор. Только сейчас удалось разгадать эту загадку.

Главные тезисы

  • Шипы на розах и других растениях возникли не менее 400 миллионов лет назад, как эволюционно сформированная защита от травоядных животных.
  • Шипы способствуют росту конкуренции между растениями и удержанию воды, что важно для их выживания.
  • Шипы возникли из-за древней семьи генов Lonely Guy (LOG), которая легко появляется в разных линиях.

Зачем некоторым растениям шипы

По словам ученых, шипы возникли не менее 400 миллионов лет назад.

Они есть у разных видов растений, что свидетельствует о конвергентной эволюции.

Что важно понимать, она происходит тогда, когда виды подобным образом приспосабливаются к определенным условиям окружающей среды.

Шипы представляют собой эволюционно сформированную защиту от травоядных животных. Также они способствуют росту конкуренции между растениями и удержанию воды.

Ученые достаточно долго пытались выяснить, что именно заставляет неродственные растения выращивать шипы.

В результате нового масштабного исследования стало известно, что причиной является древняя семья генов, известная как Lonely Guy (в переводе — одинокий парень), или LOG.

Это не значит, что существовал один общий предок, у которого были колючки, а затем в течение 400 миллионов лет они распространились на всех остальных. На самом деле они достаточно легко появляются в разных линиях. Вопрос заключается в том, как часто конвергентная эволюция касается не только признаков, которые мы видим, но и генов, стоящих за этими признаками, — объясняет один из авторов исследования Закари Липпман.

Фото: /unsplash.com

Что изменит это исследование

По словам ученых, до этого исследования с помощью другого метода удаления шипов пытались вывести растение, которое естественным образом их потеряло.

Это привело к тому, что сегодня есть некоторые виды роз без шипов.

Но теперь, когда ген, ответственный за шипы, был идентифицирован, ученые могут удалить их с помощью редактирования генома. Это может с легкостью создавать больше вариаций и иметь меньшее влияние на рост и плодоношение растения.

Кроме того, указано, что в сельском хозяйстве удаление шипов наконец-то позволит облегчить процесс сбора урожая.

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