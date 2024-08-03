Ученые разгадали главную тайну роз и их шипов

Ученые многие годы искали ответ на вопрос, почему у роз появились шипы. Также это касается и других растений, например ежевики, малины и отдельных видов помидор. Только сейчас удалось разгадать эту загадку.
Главные тезисы
- Шипы на розах и других растениях возникли не менее 400 миллионов лет назад, как эволюционно сформированная защита от травоядных животных.
- Шипы способствуют росту конкуренции между растениями и удержанию воды, что важно для их выживания.
- Шипы возникли из-за древней семьи генов Lonely Guy (LOG), которая легко появляется в разных линиях.
Зачем некоторым растениям шипы
По словам ученых, шипы возникли не менее 400 миллионов лет назад.
Они есть у разных видов растений, что свидетельствует о конвергентной эволюции.
Что важно понимать, она происходит тогда, когда виды подобным образом приспосабливаются к определенным условиям окружающей среды.
Ученые достаточно долго пытались выяснить, что именно заставляет неродственные растения выращивать шипы.
В результате нового масштабного исследования стало известно, что причиной является древняя семья генов, известная как Lonely Guy (в переводе — одинокий парень), или LOG.
Что изменит это исследование
По словам ученых, до этого исследования с помощью другого метода удаления шипов пытались вывести растение, которое естественным образом их потеряло.
Это привело к тому, что сегодня есть некоторые виды роз без шипов.
Кроме того, указано, что в сельском хозяйстве удаление шипов наконец-то позволит облегчить процесс сбора урожая.
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