Науковці розкрили неочікувану причину нічних жахів
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розкрили неочікувану причину нічних жахів

Нічні жахи можуть бути попередженням
Джерело:  Daily Mail

Для більшості людей нічні жахи — неприємна проблема, яка псує якість сну, а також може спровокувати безсоння. Однак вчені дійшли висновку, що моторошні сни можуть відігравати роль своєрідного сповіщення про те, що в організмі починає розвиватися нова хвороба.

Головні тези:

  • У межах фази REM-сну мозок фактично "стискає" та синтезує дані про стан організму людини.
  • Після цього він транслює своєрідний знімок того, що відбувається всередині тіла.

Нічні жахи можуть бути попередженням

На переконання сомнологів, мозок має унікальну здатність реагувати на найменші зміни в організмі, а також фактично відзеркалювати їх під час сновидінь.

Що важливо розуміти, доволі часто "продромальні сни" починають турбувати людину на ранніх стадіях хвороби, адже наш мозок уже фіксує біологічні зміни, попри те, що поки немає ні одного конкретного симптому.

З заявою з цього приводу виступив професор психології та фахівець із дослідження сну Патрік Макнамара з Медичної школи Бостонського університету.

За словами останнього, наш мозок постійно відстежує сигнали від внутрішніх органів.

Він також наголосив, що під час REM-фази сну — етапу, коли людина бачить сни, — мозок обробляє всі дані, що отримав.

Якщо виявляється загроза, мозок може створювати символічні або тривожні образи, що відображають порушення всередині тіла, навіть якщо жодних діагностованих симптомів ще не з'явилося.

