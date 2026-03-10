Ученые раскрыли неожиданную причину ночных ужасов
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые раскрыли неожиданную причину ночных ужасов

Ночные ужасы могут быть предупреждением
Читати українською
Источник:  Daily Mail

Для большинства людей ночные ужасы – неприятная проблема, которая портит качество сна, а также может спровоцировать бессонницу. Однако ученые пришли к выводу, что жуткие сны могут играть роль своеобразного оповещения о том, что в организме начинает развиваться новая болезнь.

Главные тезисы

  • В рамках фазы REM-сна мозг фактически "сжимает" и синтезирует данные о состоянии организма человека.
  • После этого он транслирует в снах своеобразный снимок происходящего внутри тела.

Ночные ужасы могут быть предупреждением

По мнению сомнологов, мозг обладает уникальной способностью реагировать на малейшие изменения в организме, а также фактически отражать их во время сновидений.

Что важно понимать, довольно часто "продромальные сны" начинают беспокоить человека на ранних стадиях болезни, ведь наш мозг уже фиксирует биологические изменения, несмотря на то, что пока нет ни одного конкретного симптома.

С заявлением на этот счет выступил профессор психологии и специалист по исследованию сна Патрик Макнамара из Медицинской школы Бостонского университета.

По словам последнего, наш мозг постоянно отслеживает сигналы внутренних органов.

Он также подчеркнул, что во время REM-фазы сна — этапа, когда человек видит сны, — мозг обрабатывает все полученные данные.

Если возникает угроза, мозг может создавать символические или тревожные образы, отражающие нарушения внутри тела, даже если никаких диагностированных симптомов еще не появилось.

