Науковці розкрили таємницю унікальної чорної діри Стрілець А*
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Науковці розкрили таємницю унікальної чорної діри Стрілець А*

Таємниця чорної діри Стрілець А* - що вдалося дізнатися
Джерело:  CNN

Іноземні вчені врешті-решт відшукали переконливі докази того, що надмасивна чорна діра Стрілець A* (Sagittarius A*) у центрі Чумацького Шляху випускає космічний “вітер” — потік гарячого газу. Таким чином їм вдалося розгадати загадку, яка існувала понад пів століття.

Головні тези:

  • Йдеться про чорну діру, яка є найближчою до нашої планети.
  • Ніколи досі вчені не фіксували слабкого вітру, що виходить із неї.

Таємниця чорної діри Стрілець А* — що вдалося дізнатися

Що важливо розуміти, її маса сягає близько 4 мільйонів Сонць.

Науковці й раніше здогадувалися, що чорні діри не лише поглинають речовину, а й викидають її у вигляді струменів або вітру.

Попри це, у нашій галактиці такого вітру досі не вдавалося виявити.

Щоб розгадати цю загадку використали радіотелескоп Atacama Large Millimeter/submillimeter Array.

Астрономи склали найдетальнішу карту газу навколо чорної діри й виявили конусоподібну порожнину завдовжки близько 3 світлових років.

Дані рентгенівської обсерваторії Chandra X-ray Observatory вказують на те, що її сформував потік гарячої плазми, який виходить із центру галактики.

На відміну від потужних струменів, які спостерігають у деяких активних галактиках, вітер від Стрільця A* виявився дуже слабким — радше «космічним бризом», ніж ураганом. Саме тому його не могли знайти десятиліттями.

Відкриття підтверджує, що чорна діра в центрі нашої галактики поводиться так само, як і надмасивні чорні діри в інших галактиках, просто зараз перебуває у відносно спокійному стані.

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