Надмасивна чорна діра порушила закони фізики і налякала вчених
Надмасивна чорна діра порушила закони фізики і налякала вчених

Надмасивна чорна діра стала викликом для наукової спільноти
Джерело:  Interesting Engineering

За словами японських астрономів з університетів Васеда та Тохоку, їм вдалося виявити стародавню чорну діру. Однак це відкриття їх шокувало та налякало, адже діра не просто зростає з майже неможливою швидкістю, а також випромінює потужні рентгенівські й радіохвилі.

Головні тези:

  • Науковці схиляються до думки, що цей квазар перебуває в короткочасній перехідній фазі.
  • Зростання чорних дір у ранньому Всесвіті – процес, який надзвичайно складно зафіксувати.

Надмасивна чорна діра стала викликом для наукової спільноти

Оскільки вона та сам факт її існування порушує усі відомі закони фізики, вчені вкотре переконалися, що у молодому Всесвіті все відбувалося не так, як зараз.

Об’єкт існував у часи, коли Всесвіту було менше ніж 1,5 млрд років. Чорна діра перебуває у стані надзвичайно швидкої акреції, водночас яскраво світиться в рентгенівському діапазоні та генерує потужне радіовипромінювання з джета.

Що важливо розуміти, описане поєднання характеристик не передбачене більшістю теоретичних моделей.

З коментарем з цього приводу виступила провідна авторка дослідження, співробітниця університету Васеда Сакіко Обучі.

На її переконання, це відкриття може наблизити науково спільноту до розуміння того, як надмасивні чорні діри змогли так швидко сформуватися в ранньому Всесвіті.

Ми хочемо з’ясувати, що саме живить настільки сильне рентгенівське та радіовипромінювання, і чи могли подібні об’єкти досі залишатися непоміченими в оглядових даних.

