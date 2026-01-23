Надмассивная черная дыра нарушила законы физики и испугала ученых
Надмассивная черная дыра нарушила законы физики и испугала ученых

Сверхмассивная черная дыра стала вызовом для научного сообщества
Источник:  Interesting Engineering

По словам японских астрономов из университетов Васеда и Тохоку, им удалось обнаружить древнюю черную дыру. Однако это открытие шокировало и испугало, ведь дыра не просто растет с почти невозможной скоростью, а также излучает мощные рентгеновские и радиоволны.

Главные тезисы

  • Ученые склоняются к мнению, что этот квазар находится в кратковременной переходной фазе.
  • Рост черных дыр в ранней Вселенной – процесс, который очень сложно зафиксировать.

Сверхмассивная черная дыра стала вызовом для научного сообщества

Поскольку она и сам факт ее существования нарушает все известные законы физики, ученые убедились, что в молодой Вселенной все происходило не так, как сейчас.

Объект существовал во времена, когда Вселенной было меньше 1,5 млрд лет. Черная дыра находится в состоянии чрезвычайно быстрой аккреции, ярко светится в рентгеновском диапазоне и генерирует мощное радиоизлучение из джета.

Что важно понимать, описанное сочетание характеристик не предусмотрено большинством теоретических моделей.

С комментарием по этому поводу выступила ведущая автор исследования, сотрудница университета Васеда Сакико Обучи.

По ее убеждению, это открытие может приблизить научное сообщество к пониманию того, как сверхмассивные черные дыры смогли так быстро сформироваться в ранней Вселенной.

Мы хотим выяснить, что именно питает столь сильное рентгеновское и радиоизлучение, и могли ли подобные объекты до сих пор оставаться незамеченными в обзорных данных.

